Елена Дерягина скончалась утром 2 июля от тромбоэмболии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат гордумы Екатеринбурга Елена Дерягина, скончавшаяся утром 2 июля, могла заразиться коронавирусом на совещании с участием работников администрации Ленинского района (Дерягина возглавляла районный Дом пионеров). Об этом, как сообщают источники URA.RU в городских структурах власти, Дерягина сообщила своим коллегам незадолго до госпитализации.

«Когда 17 июня собиралась комиссия гордумы по образованию [где рассматривался отчет Александра Высокинского], Елена Евгеньевна переживала, что могла заразиться коронавирусом. Дело в том, что ранее стало известно о случае COVID-19 у одного из работников администрации Ленинского района (предположительно, заместителя), с которой общалась Дерягина», — рассказывает иснайдер. В администрации Ленинского района URA.RU при этом заявили, что случаев коронавируса в ратуше с начала пандемии не было.

Источник агентства уточняет, что изначально Дерягину госпитализировали в ГКБ №2 из-за проблем с сердцем. «Потом ее, видимо, протестировали и выяснили, что она больна коронавирусом. После этого Елену Евгеньевну направили в ГКБ №6 (где содержатся пациенты с COVID-19). Температуру ей удалось сбить, но через несколько часов у нее оторвался тромб», — описывают ситуацию в окружении экс-депутата.

После того, как стало известно, что смерти Дерягиной предшествовало заболевание коронавирусом, в гордуме обработали все помещения и протестировали половину депутатов. Остальных народных избранников, которые еще не сдавали анализы, протестируют 7 июля. Прощание с Еленой Дерягиной, которая избиралась в гордуму с 2005 года, прошло в субботу, 4 июля. Ее именем назовут Дом пионеров Ленинского района (Дерягина руководила учреждением 35 лет).