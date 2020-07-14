Из-за коронавируса дети из ХМАО лишаются летнего отдыха

Детские лагеря, даже пришкольные, могут открыться только когда отступит эпидемия. Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Пришкольные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей в ХМАО не могут быть открыты. Также Роспотребнадзор запретил выезд организованных групп детей за пределы региона. Это практически лишило муниципальные власти возможности организовать летний отдых детей. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Детские лагеря, в том числе палаточные, могут быть открыты только на третьем этапе снятия ограничений (сейчас регион находится на „нулевом“ этапе, то есть действуют самые строгие запреты — прим. ред.), и мы надеемся, что мы к нему [до конца лета] подойдем. Во-вторых, у нас действуют онлайн-лагеря. Но кроме этого больше у нас ничего не работает», — добавил Дренин.

Из-за карантина дети уже лишились возможности отдохнуть в лагерях Краснодарского края, Республик Крым и Татарстан, а также в Тюменской области. При этом, по словам Дренина, некоторые муниципалитеты уже успели оплатить часть услуг, но эти деньги, по заверению чиновника, не пропадут. «Обсуждается вопрос переноса сроков отдыха, который может состояться, например, в следующем году», — заключил Дренин.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО планировали открыть пришкольные лагеря и лагеря с дневным пребыванием детей, но уже тогда с оговоркой, что все будет зависеть от эпидобстановки, которая, судя по последним данным, пока остается напряженной.