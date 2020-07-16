Область дождалась ослабления карантина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 16 июля — 217-й день с момента выявления коронавируса и 117-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зарегистрировано 9786 случаев заражения COVID-19. 6223 пациента выздоровели. 199 жителей, заразившихся коронавирусом, скончались, из них 87 человек непосредственно от COVID-19.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 725797 (+6428) случаев заражения. Вылечились 531692 пациента — почти 73% от заболевших. Умер 11 937 человек — 1,6% от заразившихся.

Алексей Текслер ослабил карантин, но сохранил масочный режим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Карантин ослабили

Челябинской области пока не удается сойти с плато по заболеваниям. За минувшие сутки зафиксировано 140 заражений, что на четыре случая больше, чем было накануне. Режим повышенной готовности сохранится как минимум до 26 июля. Но ряд ограничительных мер ослабили. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер.

Открываются рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные и иные предприятия общественного питания. В полном объеме возобновляется работа салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун. В парках и других общественных пространствах могут начать работу аттракционы.

Пятая профессиональная смерть

Умерли четыре человека из числа заразившихся коронавирусом. От ковидной пневмонии скончалась женщина, 71 год. У троих COVID-19 был сопутствующим заболеванием. 48-летняя женщина скончалась от острого лейкоза, 58-летний мужчина от злокачественного образования, 74-летний пациент от острого инфаркта миокарда.

Среди тех, кто скончался — врач горбольницы Верхнего Уфалея. Ему было 64 года, из них он проработал более 30 лет в больнице. По данным областного минздрава, медик заразился от родственников, речь идет о семейном очаге. Коллеги врача отзываются о нем с большим уважением.

Это уже пятая смерть медработника в регионе. Ранее от коронавируса скончались земский врач в Брединском районе, терапевт из Златоуста, медсестра из Чебаркульского района, завкафедрой Челябинского медуниверситета и участковый педиатр из Миасса.

В парках открываются аттракционы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Маски подешевели

С 16 июля в государственных аптеках региона снизились цены на медицинские маски до 12 рублей. Как заявила первый вице-губернатор Ирина Гехт, областной аптечный склад, где производят маски, нашел возможность снизить цены на продукцию. Это не сказалось на качестве.

В госаптеках можно купить сертифицированные трехслойные медицинские маски, способные обеспечить защиту от COVID-19. В Челябинске можно купить маски дешевле. Эти не относятся к медицинским изделиям и качество защиты не гарантируют.

Что ждет челябинцев в ближайшие дни

Несмотря на то, что почти все заведения, кроме кинотеатров и развлекательных центров, возобновляют работу, расслабляться рано. Тем, кому позволили открыть двери, надо соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора. Губернатор Текслер уже дал поручение усилить проверки заведений сферы услуг и торговли.

Масочный режим в регионе сохраняется. Ношение масок остается обязательным в общественных местах и транспорте, включая такси. Зато приезжающим из-за границы не нужно проходить обязательный двухнедельный карантин.