Под Магнитогорском сделают дорогу в два этапа

Под Магнитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, в два этапа проведут ремонт дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора.
«Капремонт дороги Верхнеуральск — Петропавловский — автодорога Южноуральск — Магнитогорск, участок км 46+000 — км 55+800, начнется уже совсем скоро. Сейчас идет подвоз строительных материалов», — уточнили в пресс-службе ведомства. Контракт будет исполнен до 2026 года.
Второй этап ремонта этой дороги запланирован до 2027 года. Речь идет об участке трассы км 0+000 — км 17+550.
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