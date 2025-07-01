Под Магнитогорском сделают дорогу в два этапа

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Ремонт дороги стартует уже в ближайшее время (архивное фото)
Ремонт дороги стартует уже в ближайшее время (архивное фото) Фото:

Под Магнитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, в два этапа проведут ремонт дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора.

«Капремонт дороги Верхнеуральск — Петропавловский — автодорога Южноуральск — Магнитогорск, участок км 46+000 — км 55+800, начнется уже совсем скоро. Сейчас идет подвоз строительных материалов», — уточнили в пресс-службе ведомства. Контракт будет исполнен до 2026 года.

Второй этап ремонта этой дороги запланирован до 2027 года. Речь идет об участке трассы км 0+000 — км 17+550.

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Под Магнитогорском, вторым по величине городом Челябинской области, в два этапа проведут ремонт дороги. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального миндора. «Капремонт дороги Верхнеуральск — Петропавловский — автодорога Южноуральск — Магнитогорск, участок км 46+000 — км 55+800, начнется уже совсем скоро. Сейчас идет подвоз строительных материалов», — уточнили в пресс-службе ведомства. Контракт будет исполнен до 2026 года. Второй этап ремонта этой дороги запланирован до 2027 года. Речь идет об участке трассы км 0+000 — км 17+550.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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