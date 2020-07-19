Умер создатель авиации МЧС России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
RAE-2015. Russia Arms Expo-2015. Первый день. Нижний Тагил, мчс, ми8, пожарный вертолет
Под руководством Рафаиля Закирова Управлением авиации МЧС России разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве скончался заслуженный военный летчик России, экс-глава Управления авиации МЧС Рафаиль Закиров. Ему был 71 год.

Закиров был военным летчиком, в 1995 году возглавил Управления авиации МЧС России, создав это подразделение. «Под его руководством Управлением авиации МЧС России разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26», — говорится в сообщении на сайте МЧС России.

Личный состав МЧС России выразил соболезнования родным и близким Закирова. По информации ТАСС, похороны должны пройти 21 июля на Мытищинском мемориальном кладбище.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...