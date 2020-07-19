Умер создатель авиации МЧС России

Под руководством Рафаиля Закирова Управлением авиации МЧС России разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Москве скончался заслуженный военный летчик России, экс-глава Управления авиации МЧС Рафаиль Закиров. Ему был 71 год.

Закиров был военным летчиком, в 1995 году возглавил Управления авиации МЧС России, создав это подразделение. «Под его руководством Управлением авиации МЧС России разработаны уникальные технологии тушения пожаров для вертолетов Ми-8, Ка-32 и Ми-26», — говорится в сообщении на сайте МЧС России.

Личный состав МЧС России выразил соболезнования родным и близким Закирова. По информации ТАСС, похороны должны пройти 21 июля на Мытищинском мемориальном кладбище.

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