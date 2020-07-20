Промышленник готовится занять новый пост в свердловском заксобрании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК Алексей Кушнарев покинет компанию 2 августа 2020 года. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении промышленника.

В самой компании дату уходе топ-менеджера подтвердили. «Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель Дивизиона Урале Денис Новоженов поблагодарил Алексея Владиславовича за его вклад в развитие уральских предприятий компании, вовлеченность в благоустройство Нижнего Тагила и Качканара. Особенно отметил глубокое знание производства, обширный опыт руководителя, ответственность, неравнодушное отношение к делу и к людям», — прокомментировали в ЕВРАЗе.

О предстоящей отставке Алексей Кушнарев объявил в конце июня, уточнив, что сделает это до сентября. С его уходом должность управляющего директора будет упразднена. Сам промышленник высказывал намерение остаться работать в металлургической отрасли.

В кулуарах свердловского заксобрания, депутатом которого является Кушнарев, рассказывают о его намерениях относительно политической работы. По данным источника агентства, первоначально тагильчанин планировал сложить мандат, но затем изменил намерения. В повестку ближайшего заседания парламента внесен вопрос о переходе Кушнарева в комитет по бюджету, откуда на его место в комитет по промышленной политике перейдет представитель ЛДПР Михаил Зубарев. Это позволит Кушнареву занять престижную должность зампреда комитета по бюджету на освобожденной основе, о чем, в том числе, будет сделана соответствующая запись в трудовой книжке.

Аналогичную должность в комитете по промышленной, но уже на неосвобожденнной основе (то есть, без получения зарплаты) займет Михаил Зубарев. Рокировка потребовалась, так как «платным» зампредом комитета по промышленности является коммунист Александр Ивачев, который отказался уступить место Кушнареву.

Михаил Зубарев подтвердил факт перестановок. По его словам, переход в комитет по промышленной политике позволит ему получить дополнительный опыт. «С точки зрения бюджетной обеспеченности территорий, входящих в мой округ, все процессы налажены неплохо. С другой стороны, в территории много крупных предприятий. Я могу получить новый функционал, узнать что-то для себя и с помощью дополнительного ресурса принести пользу коллективам заводов», прокомментировал Михаил Зубарев.