Дешево купить квартиру в Екатеринбурге можно в Железнодорожном районе, там средняя стоимость «квадрата» оказалась ниже, чем по городу в целом. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Циан».
Что касается цен, в Железнодорожном районе можно купить квартиру по цене в 147,5 тысяч рублей за квадратный метр — это самая низкая стоимость. Второе место занял Академический район с ценой «квадрата» в 151,8 тысяч рублей. В тройку лидеров с относительно низкими ценами вошел Чкаловский район — 158,5 тысяч рублей в среднем за квадратный метр.
Самые дорогие квартиры продают в Октябрьском районе, один квадратный метр там выставлен на продажу в среднем за 179,9 тысяч рублей. В Верх-Исетском районе стоимость чуть ниже — 175,7 тысяч рублей в среднем.
По данным bnMAP, по итогам семи месяцев 2025-го зафиксировано падение числа сделок. Оно сократилось на 32% по сравнению с 2024 годом.
