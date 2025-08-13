Назван район Екатеринбурга, где дешево продают новые квартиры. Карта

В Железнодорожном районе Екатеринбурга дешевле всего продают квартиры
Наиболее привлекательные по цене новостройки — в Железнодорожном районе
Дешево купить квартиру в Екатеринбурге можно в Железнодорожном районе, там средняя стоимость «квадрата» оказалась ниже, чем по городу в целом. Об этом URA.RU рассказали аналитики сервиса «Циан». 

Что касается цен, в Железнодорожном районе можно купить квартиру по цене в 147,5 тысяч рублей за квадратный метр — это самая низкая стоимость. Второе место занял Академический район с ценой «квадрата» в 151,8 тысяч рублей. В тройку лидеров с относительно низкими ценами вошел Чкаловский район — 158,5 тысяч рублей в среднем за квадратный метр. 

Самые дорогие квартиры продают в Октябрьском районе, один квадратный метр там выставлен на продажу в среднем за 179,9 тысяч рублей. В Верх-Исетском районе стоимость чуть ниже — 175,7 тысяч рублей в среднем. 

По данным bnMAP, по итогам семи месяцев 2025-го зафиксировано падение числа сделок. Оно сократилось на 32% по сравнению с 2024 годом. 

