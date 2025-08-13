В День города салют в Екатеринбурге прогремит только в одном месте

Празднование Дня города 16 августа в Екатеринбурге завершится салютом в 22:30. В этот раз жителей уральской столицы, в отличие от прошлого года, ждет один фейерверк, который устроят над акваторией городского пруда. Об этом сообщил заместитель главы Екатеринбурга Константин Шевченко.
«В этом году будет салют пройдет над акваторией городского пруда в 22:30 и будет длиться около 6 минут. Будет произведено порядка 500 залпов с определенной частотой, которые будут олицетворять цветы, растения и прочее», — уточнил Шевченко в ходе пресс-конференции.
В 2024 году на День города в Екатеринбурге отгремело два салюта. Один прошел над акваторией городского пруда, второй — в Академическом. В том году город потратил на салют 3,5 миллиона рублей, что меньше, чем на 300-летие города.
