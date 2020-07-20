Объявлена дата выборов хабаровского губернатора

Выборы главы Хабаровского края пройдут в 2021 году Фото: Александр Константинов © URA.RU

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Досрочные выборы губернатора Хабаровского края пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года. Об этом сообщил член Центризбиркома России Евгений Шевченко.

«Выборы губернатора Хабаровского края должны состояться в единый день голосования 19 сентября 2021 года», — заявил он ТАСС. Досрочные выборы главы субъекта не могут пройти в сентябре этого года, так как по закону решение о назначении выборов главы региона должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы Хабаровского края в связи с утратой доверия, напоминает RT. Врио главы региона был назначен председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

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