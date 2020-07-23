Ученые нашли способ полностью побороть коронавирус

«Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19», — пишет РИА «Новости». Исследователи уже провели испытание на хомяках, которое подтвердило защитные свойства выделенных антител. В дальнейшем ученые хотят провести исследования на других животных и на людях. Полученный коктейль, по словам Хо, может быть использован фармацевтами и для лечения пациентов, в том числе на ранних стадиях болезни, и для ее предотвращения.

В процессе изучения вируса научная группа заметила, что у переболевших тяжелой формой COVID-19 наиболее интенсивно вырабатываются антитела, способные подавить вирус. Все потому, что имунная система таких пациентов сильнее отреагировала на инфекцию, говорит один из авторов работы Дэвид Хо.

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке нашли способ эффективной борьбы с коронавирусом. Они создали смесь антител, которая нейтрализует инфекцию в организме.

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