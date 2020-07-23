В ХМАО рекордное изменение числа заболевших коронавирусом

За минувшие сутки коронавирус в ХМАО диагностировали у 198 человек в 21 муниципальном образовании. Это самый низкий показатель с 15 июня, и самое заметное (с 26 июня) изменение количества новых заболевших за сутки. Всего с начала эпидемии COVID-19 нашли у 14 тыс. 861 жителя региона. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
«На момент выявления болезни у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 50 человек зафиксирована пневмония, у 19 человек заболевание протекает бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае. По 27 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.
Также продолжает снижаться коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составляет 0,9, а количество проводимых тестирований (больше 322 на 100 тыс. населения) соответствует показателям третьего этапа снятия коронавирусных ограничений. Также значительно больше требуемых нормативов и количество «ковидных» коек (147,8% от необходимых). По муниципальным образованиям новые случаи заражения распределились следующим образом:
- Сургут — 51;
- Нижневартовск — 30;
- Нефтеюганск — 20;
- Нягань — 16;
- Лангепас — 14;
- Ханты-Мансийск — 11;
- Радужный — 9;
- Урай — 9;
- Когалым — 7;
- Советский район — 7;
- Сургутский район — 4;
- Пыть-Ях — 4;
- Мегион — 3;
- Нижневартовский район — 3;
- Кондинский район — 2;
- Нефтеюганский район — 2;
- Березовский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 1;
- Октябрьский район — 1;
- Югорск — 1;
- Покачи — 1.
Всего: 198
В оперштабе также сообщили, что состояние 59 пациентов оценивается как тяжелое, а 44 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 115 человек (+3 человека за сутки).
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально начался первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь разрешено гулять по улицам, но детские площадки посещать также нельзя. Также позволено в любое время заниматься спортом. Остальные ограничения действуют до 9 августа.