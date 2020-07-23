В ХМАО рекордное изменение числа заболевших коронавирусом

С наступлением первого этапа снятия коронавирусных ограничений, стало заметно и снижение числа заболевших Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в ХМАО диагностировали у 198 человек в 21 муниципальном образовании. Это самый низкий показатель с 15 июня, и самое заметное (с 26 июня) изменение количества новых заболевших за сутки. Всего с начала эпидемии COVID-19 нашли у 14 тыс. 861 жителя региона. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

«На момент выявления болезни у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 50 человек зафиксирована пневмония, у 19 человек заболевание протекает бессимптомно. Контакт установлен в 171 случае. По 27 случаям заражения контакты уточняются», — добавили в оперштабе.

Также продолжает снижаться коэффициент распространения инфекции. На сегодня он составляет 0,9, а количество проводимых тестирований (больше 322 на 100 тыс. населения) соответствует показателям третьего этапа снятия коронавирусных ограничений. Также значительно больше требуемых нормативов и количество «ковидных» коек (147,8% от необходимых). По муниципальным образованиям новые случаи заражения распределились следующим образом:

Сургут — 51;

Нижневартовск — 30;

Нефтеюганск — 20;

Нягань — 16;

Лангепас — 14;

Ханты-Мансийск — 11;

Радужный — 9;

Урай — 9;

Когалым — 7;

Советский район — 7;

Сургутский район — 4;

Пыть-Ях — 4;

Мегион — 3;

Нижневартовский район — 3;

Кондинский район — 2;

Нефтеюганский район — 2;

Березовский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 1;

Октябрьский район — 1;

Югорск — 1;

Покачи — 1.

Всего: 198

В оперштабе также сообщили, что состояние 59 пациентов оценивается как тяжелое, а 44 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 115 человек (+3 человека за сутки).

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО официально начался первый этап снятия ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь разрешено гулять по улицам, но детские площадки посещать также нельзя. Также позволено в любое время заниматься спортом. Остальные ограничения действуют до 9 августа.