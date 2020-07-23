Число зараженных COVID-19 в Пермском крае вновь растет

Последние пять дней количество вновь выявленных заражений снижалось Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае вновь растет число зараженных коронавирусом. По данным информцентра по мониторингу ситуации с COVID-19, за прошедшие сутки в регионе выявлено 72 новых случая инфицирования.

Последние пять дней количество вновь выявленных случаев заражения в крае снижалось. Это дало региону шанс приблизиться к снятию ограничений. Таким образом, общее число тех, у кого выявлен коронавирус достигло 5 283, выздоровело — 4090 (+17). Ежесуточный прирост больных составил 1,4% (21 июля — 1,4%, 20 июля — 1,7%).

Снятие ограничений будет возможным в том случае, если коэффициент распространения заражения (Rt) в Пермском крае не будет превышать 0,5. Сейчас по данным краевого министерства здравоохранения он составляет 0,9 (на 22 июля — 0,91, на 21 июля — 1,03, на 20 июля — 1,2).