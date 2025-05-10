Столы установили возле манежа «Спартак»
В Пермь из Уфы доставили два уличных стола для занятия пинг-понгом. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.
«В Пермь приехал подарок от главы Уфы Ратмира Мавлиева — два современных уличных теннисных стола. Установили их у манежа „Спартак“. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к погодным условиям», — объяснил Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
На покрытии красуется надпись: «Из Уфы с любовью». По задумке авторов, она символизирует крепкую дружбу между двумя городами.
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