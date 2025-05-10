10 мая 2025

Уфа подарила Перми два уличных теннисных стола. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Столы установили возле манежа «Спартак»
Столы установили возле манежа «Спартак» Фото:

В Пермь из Уфы доставили два уличных стола для занятия пинг-понгом. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин.

«В Пермь приехал подарок от главы Уфы Ратмира Мавлиева — два современных уличных теннисных стола. Установили их у манежа „Спартак“. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к погодным условиям», — объяснил Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

На покрытии красуется надпись: «Из Уфы с любовью». По задумке авторов, она символизирует крепкую дружбу между двумя городами.

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В Пермь из Уфы доставили два уличных стола для занятия пинг-понгом. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин. «В Пермь приехал подарок от главы Уфы Ратмира Мавлиева — два современных уличных теннисных стола. Установили их у манежа „Спартак“. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к погодным условиям», — объяснил Эдуард Соснин в своем telegram-канале. На покрытии красуется надпись: «Из Уфы с любовью». По задумке авторов, она символизирует крепкую дружбу между двумя городами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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