10 мая 2025

Прибыль пермского производителя графита снизилась за год почти на 40%

© Служба новостей «URA.RU»
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Компания потеряла в прибыли, но нарастила выручку
Компания потеряла в прибыли, но нарастила выручку Фото:

По итогу прошлого года прибыль пермского ООО «Силур» уменьшилась на 39%. При этом выручка повысилась на 18%, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».

«Отчет о финансовых показателях за 2024 год ООО „Силур“. Чистая прибыль компании — 248 млн рублей (снижение на 39%). Выручка — 1,9 млрд рублей (рост на 18%)», — написано на портале.

История компании тесно связано с Нытвенским металлургическим заводом. Предприятие «Спектр» зарегистрировали в 1991 году. Кооператив выпускал продукцию для оборонной промышленности. Организация с 1998-го развивалась под эгидой «Новомета».

В апреле 2006 года создали ООО. На официальном сайте указано, что компания специализируется на выпуске высокотемпературных, химически стойких уплотнительных материалов на основе терморасширенного графита.

Ранее URA.RU рассказывало про прикамский металлургическо-цементный завод, где прибыль снизилась на 25,5%. А денежные поступления на крупном местном химпроизводсте сократилась почти на четверть за год.

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По итогу прошлого года прибыль пермского ООО «Силур» уменьшилась на 39%. При этом выручка повысилась на 18%, указано в базе «СПАРК-Интерфакс». «Отчет о финансовых показателях за 2024 год ООО „Силур“. Чистая прибыль компании — 248 млн рублей (снижение на 39%). Выручка — 1,9 млрд рублей (рост на 18%)», — написано на портале. История компании тесно связано с Нытвенским металлургическим заводом. Предприятие «Спектр» зарегистрировали в 1991 году. Кооператив выпускал продукцию для оборонной промышленности. Организация с 1998-го развивалась под эгидой «Новомета». В апреле 2006 года создали ООО. На официальном сайте указано, что компания специализируется на выпуске высокотемпературных, химически стойких уплотнительных материалов на основе терморасширенного графита. Ранее URA.RU рассказывало про прикамский металлургическо-цементный завод, где прибыль снизилась на 25,5%. А денежные поступления на крупном местном химпроизводсте сократилась почти на четверть за год.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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