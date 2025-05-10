Прибыль пермского производителя графита снизилась за год почти на 40%

По итогу прошлого года прибыль пермского ООО «Силур» уменьшилась на 39%. При этом выручка повысилась на 18%, указано в базе «СПАРК-Интерфакс».
«Отчет о финансовых показателях за 2024 год ООО „Силур“. Чистая прибыль компании — 248 млн рублей (снижение на 39%). Выручка — 1,9 млрд рублей (рост на 18%)», — написано на портале.
История компании тесно связано с Нытвенским металлургическим заводом. Предприятие «Спектр» зарегистрировали в 1991 году. Кооператив выпускал продукцию для оборонной промышленности. Организация с 1998-го развивалась под эгидой «Новомета».
В апреле 2006 года создали ООО. На официальном сайте указано, что компания специализируется на выпуске высокотемпературных, химически стойких уплотнительных материалов на основе терморасширенного графита.
Ранее URA.RU рассказывало про прикамский металлургическо-цементный завод, где прибыль снизилась на 25,5%. А денежные поступления на крупном местном химпроизводсте сократилась почти на четверть за год.
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