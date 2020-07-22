Шансы на снятие карантина в Пермском крае повысились

В регионе несколько дней подряд снижается количество зараженных Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Пермском крае выявлено 69 новых пациентов с коронавирусом. Такие данные приводит пресс-служба Ростопребнадзора. Количество вновь выявленных зараженных снижается в крае шестой день подряд. Общее число инфицированных в регионе составило 5 211 человек.

Коэффициент распространения заражения (Rt) — так же становится ниже. Это один из важных показателей, который позволяет переходить к следующему этапу снятия ограничений. Сейчас он составляет 0,91 (на 21 июля — 1,03, на 20 июля — 1,2, на 19 июля — 1,32). Ежесуточный прирост больных составил 1,3% (21 июля — 1,4%, 20 июля — 1,7%).

Для того, чтобы регион мог перейти к снятию карантина, требуется одновременно соблюдение трех условий: в течение четырех дней подряд коэффициент распространения (Rt) коронавируса должен быть 0,5; доля свободного коечного фонда — больше половины от общего числа; количество проводимых тестов на COVID-19 — больше 110 на 100 тысяч населения.

Пока единственным препятствием для снятия ограничений является высокий Rt. Он рассчитывается по следующей формуле: сумма новых заражений за последние четыре дня, поделенная на сумму новых случаев за предыдущие четыре дня. Значение показателя больше 1 говорит об ускорении распространения инфекции, то есть, об ухудшении эпидситуации.