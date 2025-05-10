В Перми утром 11 мая в результате столкновения с Mitsubishi на крышу перевернулась Toyota. О ДТП на перекрестке улиц 25 октября и 1-й Красноармейской URA.RU рассказал читатель.
«Авария в центре Перми. Иномарка на крыше — другая рядом. В машинах сработали подушки безопасности», — пояснил собеседник информационного агентства. Кадры с места происшествия выложены в telegram-канале «Мой город Пермь».
В полиции объяснили, что переворот произошел после бокового столкновения. По предварительным данным, водитель Toyota проехал на красный свет. Пассажирке иномарки потребовалась помощь медиков. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
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