10 мая 2025

Toyota перевернулась на крышу после столкновения с Mitsubishi в центре Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла примерно в 10:30
Авария произошла примерно в 10:30 Фото:

В Перми утром 11 мая в результате столкновения с Mitsubishi на крышу перевернулась Toyota. О ДТП на перекрестке улиц 25 октября и 1-й Красноармейской URA.RU рассказал читатель.

«Авария в центре Перми. Иномарка на крыше — другая рядом. В машинах сработали подушки безопасности», — пояснил собеседник информационного агентства. Кадры с места происшествия выложены в telegram-канале «Мой город Пермь».

В полиции объяснили, что переворот произошел после бокового столкновения. По предварительным данным, водитель Toyota проехал на красный свет. Пассажирке иномарки потребовалась помощь медиков. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Оба водителя отказались комментировать аварию
Оба водителя отказались комментировать аварию
Фото:

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В Перми утром 11 мая в результате столкновения с Mitsubishi на крышу перевернулась Toyota. О ДТП на перекрестке улиц 25 октября и 1-й Красноармейской URA.RU рассказал читатель. «Авария в центре Перми. Иномарка на крыше — другая рядом. В машинах сработали подушки безопасности», — пояснил собеседник информационного агентства. Кадры с места происшествия выложены в telegram-канале «Мой город Пермь». В полиции объяснили, что переворот произошел после бокового столкновения. По предварительным данным, водитель Toyota проехал на красный свет. Пассажирке иномарки потребовалась помощь медиков. Все обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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