11 мая 2025

В пермском микрорайоне построят поликлинику

В Перми в микрорайоне Вышка-2 построят новое здание поликлиники
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый объект появится в микрорайоне Вышка-2
Новый объект появится в микрорайоне Вышка-2 Фото:

В Мотовилихинском районе Перми в микрорайоне Вышка-2 будет построена поликлиника. Начальная цена  проекта контракта — 688,2 млн рублей, — сообщается на сайте госзакупок.

«Задание на проектирование объекта капитального строительства „Поликлиника в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми. Стоимость контракта — 688,2 млн рублей“, — сообщается в документации к закупке.

Начало работ запланировано на 30 мая 2025 года, или со дня, следующего за днем заключения государственного контракта. Работы должны быть выполнены за 477 календарных дней с даты заключения контракта (но не позднее 18 сентября 2026 года). Само здание должно появиться в конце 2027 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми появились два новых резервуара. Их построили в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, что повысит пожарную безопасность жилых кварталов. 

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В Мотовилихинском районе Перми в микрорайоне Вышка-2 будет построена поликлиника. Начальная цена  проекта контракта — 688,2 млн рублей, — сообщается на сайте госзакупок. «Задание на проектирование объекта капитального строительства „Поликлиника в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми. Стоимость контракта — 688,2 млн рублей“, — сообщается в документации к закупке. Начало работ запланировано на 30 мая 2025 года, или со дня, следующего за днем заключения государственного контракта. Работы должны быть выполнены за 477 календарных дней с даты заключения контракта (но не позднее 18 сентября 2026 года). Само здание должно появиться в конце 2027 года. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми появились два новых резервуара. Их построили в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, что повысит пожарную безопасность жилых кварталов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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