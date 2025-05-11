В пермском микрорайоне построят поликлинику

В Мотовилихинском районе Перми в микрорайоне Вышка-2 будет построена поликлиника. Начальная цена проекта контракта — 688,2 млн рублей, — сообщается на сайте госзакупок.
«Задание на проектирование объекта капитального строительства „Поликлиника в микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района города Перми. Стоимость контракта — 688,2 млн рублей“, — сообщается в документации к закупке.
Начало работ запланировано на 30 мая 2025 года, или со дня, следующего за днем заключения государственного контракта. Работы должны быть выполнены за 477 календарных дней с даты заключения контракта (но не позднее 18 сентября 2026 года). Само здание должно появиться в конце 2027 года.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми появились два новых резервуара. Их построили в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, что повысит пожарную безопасность жилых кварталов.
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