Пермский психолог рассказала, как настроиться на работу поле майских праздников

По мнению пермского психолога Ксении Шадриной, многие люди совершают одну и ту же ошибку во время длинных выходных. Из-за этого людям тяжело после длительных выходных выйти на работу. О том, как правильно отдыхать, что новое попробовать и как выйти на работу без ущерба для рабочего процесса — читайте в материале URA.RU.
«Во-первых, не стоит впадать в крайности и попытаться сделать во время длинных выходных все, что накопилось из дел или же отдохнуть „на всю катушку“. Когда накапливается, людям хочется отдохнуть в полной мере: от души поесть, выпить алкоголь или же переделать все дела. Это и является основной ошибкой — во всем нужна мера, в отдыхе, в том числе. Если же меру выдержать не получилось, то поможет хороший сон и витамины, правда, об этом стоит позаботиться заранее», — уточнила Шардина.
Психолог также отметила, что для позитивного и легкого возвращения к трудовой деятельности могут помочь традиционные ритуалы, которые каждый человек совершает ежедневно. Также в число рекомендаций попали новые хобби и увлечения, которые можно ввести в повседневную жизнь. «Можно пробежать марафон, не нарушать режим дня, а также пробовать что-то новое», — отметила Шардина. Подводя итог беседы с корреспондентом URA.RU, Ксения отдельно подчеркнула, что лучше всего работать на любимой работе и в хорошем коллективе. По ее словам, именно в таком случае после длительных выходных работникам хочется вернуться к своим рабочим обязанностям и нет отторжения после долгих выходных.
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