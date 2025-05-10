Пермская «Гимназия №11 им. Дягилева» изменила юридическую форму на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (МАОУ). О преимуществах новшества рассказали в городском департаменте образования. Гимназия в прошлом году оказалась в центре скандала из-за объединения с 21-ой школой.
«В результате изменения типа учреждения (на МАОУ — прим. URA.RU) появилась возможность сохранения и привлечения высококвалифицированных кадров за счет повышения зарплаты, улучшения условий труда и материально-технической базы, расширения состава оказываемых услуг. Речь — о различных кружках, проведении культурно-соревновательных и развлекательных мероприятий», — пояснили собеседники издания «Текст».
Согласно прогнозу, расширение сферы платных услуг повлияет на улучшение материально-технической базы учреждения. Собственные доходы планируют повысить за счет привлечения внебюджетных средств.
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