10 мая 2025

Пермская гимназия изменила форму управления после скандала с уплотнением

Пермская Дягилевская гимназия стала автономным образовательным учреждением
© Служба новостей «URA.RU»
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Изменение нацелено на расширение образовательных проектов
Изменение нацелено на расширение образовательных проектов Фото:

Пермская «Гимназия №11 им. Дягилева» изменила юридическую форму на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (МАОУ). О преимуществах новшества рассказали в городском департаменте образования. Гимназия в прошлом году оказалась в центре скандала из-за объединения с 21-ой школой.

«В результате изменения типа учреждения (на МАОУ — прим. URA.RU) появилась возможность сохранения и привлечения высококвалифицированных кадров за счет повышения зарплаты, улучшения условий труда и материально-технической базы, расширения состава оказываемых услуг. Речь — о различных кружках, проведении культурно-соревновательных и развлекательных мероприятий», — пояснили собеседники издания «Текст».

Согласно прогнозу, расширение сферы платных услуг повлияет на улучшение материально-технической базы учреждения. Собственные доходы планируют повысить за счет привлечения внебюджетных средств.

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Пермская «Гимназия №11 им. Дягилева» изменила юридическую форму на муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (МАОУ). О преимуществах новшества рассказали в городском департаменте образования. Гимназия в прошлом году оказалась в центре скандала из-за объединения с 21-ой школой. «В результате изменения типа учреждения (на МАОУ — прим. URA.RU) появилась возможность сохранения и привлечения высококвалифицированных кадров за счет повышения зарплаты, улучшения условий труда и материально-технической базы, расширения состава оказываемых услуг. Речь — о различных кружках, проведении культурно-соревновательных и развлекательных мероприятий», — пояснили собеседники издания «Текст». Согласно прогнозу, расширение сферы платных услуг повлияет на улучшение материально-технической базы учреждения. Собственные доходы планируют повысить за счет привлечения внебюджетных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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