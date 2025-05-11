11 мая 2025
10 мая 2025

В Перми построили два новых пожарных резервуара

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В пожарных резервуарах хранится вода для тушения очагов возгорания и пожаров
В пожарных резервуарах хранится вода для тушения очагов возгорания и пожаров Фото:

Два пожарных резервуара появились в Перми — их построили в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, что повысит пожарную безопасность жилых кварталов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«В микрорайонах Центральная усадьба Мотовилихинского райна и Чапаевский Орджоникидзевского района завершено строительство пожарных резервуаров. Они обеспечат пожарные машины водой для тушения очагов возгорания и пожаров. Ввод в эксплуатацию этих объектов повысит уровень пожарной безопасности в микрорайонах», — говорится в сообщении администрации Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми займется восстановлением трех пожарных водоемов. Она находятся в Мотовилихинском районе около здания на улице Архирейка, 17, у дома на улице Окраинная, 1, а также на улице Фурманова, 1.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два пожарных резервуара появились в Перми — их построили в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, что повысит пожарную безопасность жилых кварталов. Об этом сообщается на сайте мэрии. «В микрорайонах Центральная усадьба Мотовилихинского райна и Чапаевский Орджоникидзевского района завершено строительство пожарных резервуаров. Они обеспечат пожарные машины водой для тушения очагов возгорания и пожаров. Ввод в эксплуатацию этих объектов повысит уровень пожарной безопасности в микрорайонах», — говорится в сообщении администрации Перми. Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми займется восстановлением трех пожарных водоемов. Она находятся в Мотовилихинском районе около здания на улице Архирейка, 17, у дома на улице Окраинная, 1, а также на улице Фурманова, 1.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...