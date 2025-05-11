В Перми построили два новых пожарных резервуара

Два пожарных резервуара появились в Перми — их построили в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах, что повысит пожарную безопасность жилых кварталов. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«В микрорайонах Центральная усадьба Мотовилихинского райна и Чапаевский Орджоникидзевского района завершено строительство пожарных резервуаров. Они обеспечат пожарные машины водой для тушения очагов возгорания и пожаров. Ввод в эксплуатацию этих объектов повысит уровень пожарной безопасности в микрорайонах», — говорится в сообщении администрации Перми.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэрия Перми займется восстановлением трех пожарных водоемов. Она находятся в Мотовилихинском районе около здания на улице Архирейка, 17, у дома на улице Окраинная, 1, а также на улице Фурманова, 1.
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