11 мая 2025

В престижном районе Перми продается салон красоты с фотозоной

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость готового бизнеса - 320 тысяч рублей
Стоимость готового бизнеса - 320 тысяч рублей Фото:

В Ленинском районе Перми продается салон красоты. Объект находится на улице Газеты Звезда. Стоимость готового бизнеса — 320 тысяч рублей.

«Продам готовый бизнес. Просторная студия 31 квадратный метр в центре города. Три оборудованных рабочих места для мастеров реконструкции и парикмахеров. На данный момент в студии есть два мастера на аренде», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

В стоимость входит вытяжки, мойка, кресла и мебель. Организована зона ожидания для клиентов. Остается также посуда, элементы декора и фотозона.

Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается студия танцев на пилоне poledanceperm. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 550 тысяч рублей.

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В Ленинском районе Перми продается салон красоты. Объект находится на улице Газеты Звезда. Стоимость готового бизнеса — 320 тысяч рублей. «Продам готовый бизнес. Просторная студия 31 квадратный метр в центре города. Три оборудованных рабочих места для мастеров реконструкции и парикмахеров. На данный момент в студии есть два мастера на аренде», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. В стоимость входит вытяжки, мойка, кресла и мебель. Организована зона ожидания для клиентов. Остается также посуда, элементы декора и фотозона. Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается студия танцев на пилоне poledanceperm. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 550 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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