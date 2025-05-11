В Ленинском районе Перми продается салон красоты. Объект находится на улице Газеты Звезда. Стоимость готового бизнеса — 320 тысяч рублей.
«Продам готовый бизнес. Просторная студия 31 квадратный метр в центре города. Три оборудованных рабочих места для мастеров реконструкции и парикмахеров. На данный момент в студии есть два мастера на аренде», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
В стоимость входит вытяжки, мойка, кресла и мебель. Организована зона ожидания для клиентов. Остается также посуда, элементы декора и фотозона.
Ранее URA.RU сообщало, что в центре Перми продается студия танцев на пилоне poledanceperm. Стоимость готового бизнеса владелец оценил в 550 тысяч рублей.
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