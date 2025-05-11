11 мая 2025

Пермский завод открыл магазин в Магадане

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин работает по франшизе
Магазин работает по франшизе Фото:

Магазин по франшизе пермского завода «Камкабель» открылся в столице Колымы — Магадане. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.

«Дальневосточное направление становится стратегически важным для развития бренда. Вслед за успешными открытиями в Якутске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре, бренд выходит на рынок Магадана», — сообщается на сайте.

Франшиза «Камкабель» представлена в 24 регионах страны, а также в Казахстане и Беларуси. Покупатели могут приобрести не только кабельную продукцию, но и сопутствующие товары от мировых производителей электротехники.

Ранее URA.RU сообщало, что владелец фудтрака из Прикамья развился до франшизы своей бургерной. Бизнесмен Владимир Елтышев намерен создать свою сеть бургерных в Пермском крае.

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Магазин по франшизе пермского завода «Камкабель» открылся в столице Колымы — Магадане. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия. «Дальневосточное направление становится стратегически важным для развития бренда. Вслед за успешными открытиями в Якутске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре, бренд выходит на рынок Магадана», — сообщается на сайте. Франшиза «Камкабель» представлена в 24 регионах страны, а также в Казахстане и Беларуси. Покупатели могут приобрести не только кабельную продукцию, но и сопутствующие товары от мировых производителей электротехники. Ранее URA.RU сообщало, что владелец фудтрака из Прикамья развился до франшизы своей бургерной. Бизнесмен Владимир Елтышев намерен создать свою сеть бургерных в Пермском крае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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