Пермский завод открыл магазин в Магадане

Магазин по франшизе пермского завода «Камкабель» открылся в столице Колымы — Магадане. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
«Дальневосточное направление становится стратегически важным для развития бренда. Вслед за успешными открытиями в Якутске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре, бренд выходит на рынок Магадана», — сообщается на сайте.
Франшиза «Камкабель» представлена в 24 регионах страны, а также в Казахстане и Беларуси. Покупатели могут приобрести не только кабельную продукцию, но и сопутствующие товары от мировых производителей электротехники.
Ранее URA.RU сообщало, что владелец фудтрака из Прикамья развился до франшизы своей бургерной. Бизнесмен Владимир Елтышев намерен создать свою сеть бургерных в Пермском крае.
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