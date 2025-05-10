Одним из героев рубрики «Вам слово!» к 80-летию Великой Победы стал пермский 100-летний ветеран Виктор Кривашов. Подробнее о центральной фигуре ролика рассказала URA.RU пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
«В специальном проекте „Вам слово!“, приуроченном к 80-летию Победы, принимает участие ветеран Великой Отечественной войны Виктор Кривашов», — объяснили собеседники агентства. Пермяк служил артиллеристом-наводчиком. Он отправился на фронт в 17 лет в 1943 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что Кривашов дошел до Харбина (КНР). Был награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и «За победу над Японией», имеет ряд других наград.
В послевоенные годы Виктор Петрович оставался в Китае. Там прожил до 1950-го. Его уволили в запас в звании капитана. Кривашов после 1955-го работал учителем физкультуры, позже — токарем на Пермском химико-механическом заводе.
В этом году 100-летнему ветерану присвоили звание — Почетный гражданин Перми. Он был среди немногих от региона, кто побывал на параде Победы на Красной площади.
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