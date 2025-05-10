10 мая 2025

Столетний пермский ветеран стал героем спецпроекта СКР к юбилею Победы. Видео

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Виктор Кривашов участвовал в боях против Японии
Виктор Кривашов участвовал в боях против Японии Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

Одним из героев рубрики «Вам слово!» к 80-летию Великой Победы стал пермский 100-летний ветеран Виктор Кривашов. Подробнее о центральной фигуре ролика рассказала URA.RU пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

«В специальном проекте „Вам слово!“, приуроченном к 80-летию Победы, принимает участие ветеран Великой Отечественной войны Виктор Кривашов», — объяснили собеседники агентства. Пермяк служил артиллеристом-наводчиком. Он отправился на фронт в 17 лет в 1943 году.

Ранее URA.RU рассказывало, что Кривашов дошел до Харбина (КНР). Был награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и «За победу над Японией», имеет ряд других наград.

В послевоенные годы Виктор Петрович оставался в Китае. Там прожил до 1950-го. Его уволили в запас в звании капитана. Кривашов после 1955-го работал учителем физкультуры, позже — токарем на Пермском химико-механическом заводе.

В этом году 100-летнему ветерану присвоили звание — Почетный гражданин Перми. Он был среди немногих от региона, кто побывал на параде Победы на Красной площади.

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Одним из героев рубрики «Вам слово!» к 80-летию Великой Победы стал пермский 100-летний ветеран Виктор Кривашов. Подробнее о центральной фигуре ролика рассказала URA.RU пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю. «В специальном проекте „Вам слово!“, приуроченном к 80-летию Победы, принимает участие ветеран Великой Отечественной войны Виктор Кривашов», — объяснили собеседники агентства. Пермяк служил артиллеристом-наводчиком. Он отправился на фронт в 17 лет в 1943 году. Ранее URA.RU рассказывало, что Кривашов дошел до Харбина (КНР). Был награжден орденом «Отечественной войны II степени», медалями «За отвагу», «За победу над Германией» и «За победу над Японией», имеет ряд других наград. В послевоенные годы Виктор Петрович оставался в Китае. Там прожил до 1950-го. Его уволили в запас в звании капитана. Кривашов после 1955-го работал учителем физкультуры, позже — токарем на Пермском химико-механическом заводе. В этом году 100-летнему ветерану присвоили звание — Почетный гражданин Перми. Он был среди немногих от региона, кто побывал на параде Победы на Красной площади.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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