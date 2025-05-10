Впервые за 27 лет Пермский институт культуры набирает коми-пермяцкую актерскую студию

Пермский институт культуры впервые за 27 лет объявил о наборе студентов в коми-пермяцкую актерскую студию. Новый курс станет девятым за всю историю работы театра. Обучение начнется с сентября 2025 года и продлится четыре года, пишут СМИ.
«Пермский институт культуры впервые за 27 лет объявляет набор в коми-пермяцкую актерскую студию. Это будет девятый курс за всю историю театра. Обучение продлится четыре года, студентам предоставят общежитие и стипендию. На прослушивание ждут юношей и девушек от 17 до 23 лет. Особое преимущество — у абитуриентов, владеющих коми-пермяцким языком. Всем поступившим предложат заключить договор, обеспечивающий трудоустройство в Коми-Пермяцком национальном театре», — передает ИА ТЕКСТ.
Ранее в Перми также открывались вакансии для артистов в театральной сфере. Пермский театр оперы и балета объявил набор певцов-басов и теноров со всей страны, предлагая жилье и индивидуальные условия оплаты.
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