10 мая 2025

Впервые за 27 лет Пермский институт культуры набирает коми-пермяцкую актерскую студию

В Пермском крае возрождают национальную актерскую школу
© Служба новостей «URA.RU»
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Объявлен набор в коми-пермяцкую актерскую студию
Объявлен набор в коми-пермяцкую актерскую студию Фото:

Пермский институт культуры впервые за 27 лет объявил о наборе студентов в коми-пермяцкую актерскую студию. Новый курс станет девятым за всю историю работы театра. Обучение начнется с сентября 2025 года и продлится четыре года, пишут СМИ.

«Пермский институт культуры впервые за 27 лет объявляет набор в коми-пермяцкую актерскую студию. Это будет девятый курс за всю историю театра. Обучение продлится четыре года, студентам предоставят общежитие и стипендию. На прослушивание ждут юношей и девушек от 17 до 23 лет. Особое преимущество — у абитуриентов, владеющих коми-пермяцким языком. Всем поступившим предложат заключить договор, обеспечивающий трудоустройство в Коми-Пермяцком национальном театре», — передает ИА ТЕКСТ. 

Ранее в Перми также открывались вакансии для артистов в театральной сфере. Пермский театр оперы и балета объявил набор певцов-басов и теноров со всей страны, предлагая жилье и индивидуальные условия оплаты.

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Пермский институт культуры впервые за 27 лет объявил о наборе студентов в коми-пермяцкую актерскую студию. Новый курс станет девятым за всю историю работы театра. Обучение начнется с сентября 2025 года и продлится четыре года, пишут СМИ. «Пермский институт культуры впервые за 27 лет объявляет набор в коми-пермяцкую актерскую студию. Это будет девятый курс за всю историю театра. Обучение продлится четыре года, студентам предоставят общежитие и стипендию. На прослушивание ждут юношей и девушек от 17 до 23 лет. Особое преимущество — у абитуриентов, владеющих коми-пермяцким языком. Всем поступившим предложат заключить договор, обеспечивающий трудоустройство в Коми-Пермяцком национальном театре», — передает ИА ТЕКСТ.  Ранее в Перми также открывались вакансии для артистов в театральной сфере. Пермский театр оперы и балета объявил набор певцов-басов и теноров со всей страны, предлагая жилье и индивидуальные условия оплаты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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