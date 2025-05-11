Пермяков призвали помочь в борьбе с борщевиком в Саду Соловьев

Экоактивисты обратились к горожанам с просьбой помочь в борьбе с опасным растением — борщевиком Сосновского. Опасный сорняк заметили в Саду Соловьев на реке Уинке в Перми. Призыв опубликован на странице сообщества «Сад Соловьев у речки Уинки» в соцсети «Вконтакте».
«Друзья, кто увидит в Саду Соловьев борщевик Сосновского, обязательно выкопайте его! Или сфотографируйте и нарисуйте схемку, как его найти. Нам в Саду не нужно такое опасное инвазивные растение», — написали экоактивисты. Популярная у горожан прогулочная зона должна оставаться безопасной для посетителей, подчеркивают активисты.
В комментариях к посту пермяки уже начали сообщать о новых местах произрастания борщевика — в том числе в долине реки Егошихи, по пути от Чкалова к Южной дамбе. Некоторые пользователи также отмечают необходимость проведения субботника для полной очистки территории.
Ранее стало известно, что власти Перми потратят на борьбу с борщевиком и жуком-полиграфом около 70 млн рублей. Средства предусмотрят в городском бюджете на 2025-2027 годы.
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