11 мая 2025

Пермяков призвали помочь в борьбе с борщевиком в Саду Соловьев

© Служба новостей «URA.RU»
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Опасное растение обнаружили в популярной прогулочной зоне
Опасное растение обнаружили в популярной прогулочной зоне Фото:

Экоактивисты обратились к горожанам с просьбой помочь в борьбе с опасным растением — борщевиком Сосновского. Опасный сорняк заметили в Саду Соловьев на реке Уинке в Перми. Призыв опубликован на странице сообщества «Сад Соловьев у речки Уинки» в соцсети «Вконтакте». 

«Друзья, кто увидит в Саду Соловьев борщевик Сосновского, обязательно выкопайте его! Или сфотографируйте и нарисуйте схемку, как его найти. Нам в Саду не нужно такое опасное инвазивные растение», — написали экоактивисты. Популярная у горожан прогулочная зона должна оставаться безопасной для посетителей, подчеркивают активисты.

В комментариях к посту пермяки уже начали сообщать о новых местах произрастания борщевика — в том числе в долине реки Егошихи, по пути от Чкалова к Южной дамбе. Некоторые пользователи также отмечают необходимость проведения субботника для полной очистки территории.

Ранее стало известно, что власти Перми потратят на борьбу с борщевиком и жуком-полиграфом около 70 млн рублей. Средства предусмотрят в городском бюджете на 2025-2027 годы.

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Экоактивисты обратились к горожанам с просьбой помочь в борьбе с опасным растением — борщевиком Сосновского. Опасный сорняк заметили в Саду Соловьев на реке Уинке в Перми. Призыв опубликован на странице сообщества «Сад Соловьев у речки Уинки» в соцсети «Вконтакте».  «Друзья, кто увидит в Саду Соловьев борщевик Сосновского, обязательно выкопайте его! Или сфотографируйте и нарисуйте схемку, как его найти. Нам в Саду не нужно такое опасное инвазивные растение», — написали экоактивисты. Популярная у горожан прогулочная зона должна оставаться безопасной для посетителей, подчеркивают активисты. В комментариях к посту пермяки уже начали сообщать о новых местах произрастания борщевика — в том числе в долине реки Егошихи, по пути от Чкалова к Южной дамбе. Некоторые пользователи также отмечают необходимость проведения субботника для полной очистки территории. Ранее стало известно, что власти Перми потратят на борьбу с борщевиком и жуком-полиграфом около 70 млн рублей. Средства предусмотрят в городском бюджете на 2025-2027 годы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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