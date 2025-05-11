11 мая 2025

В Пермском крае затопило более 70 приусадебных участков

МЧС: в Пермском крае затопило 74 приусадебных участка
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть из них находится в Чусовом
Большая часть из них находится в Чусовом Фото:

Согласно оперативной информации на 12 мая, в результате паводка на территории Пермского края оказались подтоплены 74 приусадебных участка. Они расположены в трех населенных пунктах региона.

«В частности, в городе Чусовой зафиксировано подтопление 60 приусадебных участков, в Александровске — 13, еще один затопленный участок отмечен в поселке Всеволодо-Вильва», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю.

На сегодняшний день в Пермском крае зарегистрировано 46 туристских групп. Гидрологическая ситуация в регионе оценивается как контролируемая. За последние сутки новых очагов лесных пожаров на территории края не выявлено. Все системы жизнеобеспечения населенных пунктов продолжают функционировать в штатном режиме.

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Согласно оперативной информации на 12 мая, в результате паводка на территории Пермского края оказались подтоплены 74 приусадебных участка. Они расположены в трех населенных пунктах региона. «В частности, в городе Чусовой зафиксировано подтопление 60 приусадебных участков, в Александровске — 13, еще один затопленный участок отмечен в поселке Всеволодо-Вильва», — сообщает ГУ МЧС России по Пермскому краю. На сегодняшний день в Пермском крае зарегистрировано 46 туристских групп. Гидрологическая ситуация в регионе оценивается как контролируемая. За последние сутки новых очагов лесных пожаров на территории края не выявлено. Все системы жизнеобеспечения населенных пунктов продолжают функционировать в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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