10 мая 2025

Экс-мэр Перми заменил своего отца в совете директоров строительной компании

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Демкин занял пост своего отца в ПЗСП
Алексей Демкин занял пост своего отца в ПЗСП Фото:

Бывший мэр Перми Алексей Демкин занял пост своего отца — Николая в совете директоров АО «Пермский завод силикатных панелей» (ПЗСП). Эта информация содержится в опубликованных итогах годового собрания акционеров компании.

«Акционеры избрали совет директоров. В него вошли гендиректор Евгений Демкин, его брат — Алексей, депутаты гордумы Валерий Шептунов и Михаил Черепанов, топ-менеджер ПЗСП Александр Гилев. Алексей Демкин занял в совете кресло своего отца — Николая, бывшего гендиректора завода и экс-депутата заксобрания Прикамья», — на данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье».

На встрече также было принято решение не выплачивать дивиденды. Часть прибыли в размере 78 млн рублей направили на финансирование капитальных вложений.

ПЗСП основали в 1963 году. Общество специализируется на жилищном строительстве и производстве материалов для этого. Завод входит в топ-3 застройщиков Перми, считается крупнейшим производителем изделий из газобетона в Прикамье.

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Бывший мэр Перми Алексей Демкин занял пост своего отца — Николая в совете директоров АО «Пермский завод силикатных панелей» (ПЗСП). Эта информация содержится в опубликованных итогах годового собрания акционеров компании. «Акционеры избрали совет директоров. В него вошли гендиректор Евгений Демкин, его брат — Алексей, депутаты гордумы Валерий Шептунов и Михаил Черепанов, топ-менеджер ПЗСП Александр Гилев. Алексей Демкин занял в совете кресло своего отца — Николая, бывшего гендиректора завода и экс-депутата заксобрания Прикамья», — на данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье». На встрече также было принято решение не выплачивать дивиденды. Часть прибыли в размере 78 млн рублей направили на финансирование капитальных вложений. ПЗСП основали в 1963 году. Общество специализируется на жилищном строительстве и производстве материалов для этого. Завод входит в топ-3 застройщиков Перми, считается крупнейшим производителем изделий из газобетона в Прикамье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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