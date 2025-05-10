Экс-мэр Перми заменил своего отца в совете директоров строительной компании

Бывший мэр Перми Алексей Демкин занял пост своего отца — Николая в совете директоров АО «Пермский завод силикатных панелей» (ПЗСП). Эта информация содержится в опубликованных итогах годового собрания акционеров компании.
«Акционеры избрали совет директоров. В него вошли гендиректор Евгений Демкин, его брат — Алексей, депутаты гордумы Валерий Шептунов и Михаил Черепанов, топ-менеджер ПЗСП Александр Гилев. Алексей Демкин занял в совете кресло своего отца — Николая, бывшего гендиректора завода и экс-депутата заксобрания Прикамья», — на данные компании ссылается «Коммерсант-Прикамье».
На встрече также было принято решение не выплачивать дивиденды. Часть прибыли в размере 78 млн рублей направили на финансирование капитальных вложений.
ПЗСП основали в 1963 году. Общество специализируется на жилищном строительстве и производстве материалов для этого. Завод входит в топ-3 застройщиков Перми, считается крупнейшим производителем изделий из газобетона в Прикамье.
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