Аналитики назвали самые дефицитные вакансии на рынке труда Пермского края в мае

Платформа онлайн-рекрутинга hh.ru провела исследование ситуации на рынке труда Пермского края и определила, в каких профессиональных областях сохраняется острая нехватка специалистов. В среднем по региону уровень конкуренции составил 5,4 резюме на одну вакансию, что свидетельствует об умеренной ситуации на рынке труда. Однако в ряде сфер наблюдается выраженный дефицит кадров.
«Наиболее заметная нехватка сотрудников зафиксирована в сегменте «Розничная торговля». Здесь на одну открытую вакансию приходится всего 1,6 резюме, при том что нормой считается показатель в диапазоне от 4 до 7,9. За последний месяц конкуренция снизилась на 0,2 пункта, чему способствовало уменьшение числа резюме на 6% при росте вакансий на 3%. Медианная заработная плата в розничной торговле по итогам апреля достигла 45,8 тысяч рублей, увеличившись на 4,8% по сравнению с мартом», — сообщают аналитики.
Сохраняется дефицит кадров и в области «Медицина, фармацевтика». В этой сфере уровень конкуренции составляет 1,8 резюме на вакансию — это на 0,1 пункта ниже показателя предыдущего месяца. Количество предложений для соискателей практически не изменилось (+1%), при этом число резюме уменьшилось на 4%. Медианная зарплата в медицинской отрасли выросла на 7,8% и составила 54,8 тысяч рублей.
В отрасли «Производство, сервисное обслуживание» также отмечается недостаток специалистов: здесь на одну вакансию приходится 3,7 резюме (на 0,1 пункта меньше, чем месяцем ранее). Количество вакансий увеличилось на 1%, а число размещенных резюме сократилось на 2%. Средний уровень оплаты труда в этой сфере вырос на 1,9% и достиг отметки в 80 тысяч рублей.
Дефицит кадров сохраняется и в области «Продажи, обслуживание клиентов». В течение месяца конкуренция снизилась на 0,4 пункта — до 3,9 резюме на вакансию. На это повлияло сокращение числа резюме на 5% при одновременном увеличении количества вакансий на 6%. Средняя заработная плата в продажах составила 57,9 тысяч рублей, что на 1% ниже предыдущего показателя.
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