11 мая 2025

В Перми детский Театр-Тятрик впервые принимает с гастролями московский коллектив

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Театр-Тятрик принимает московский театр «Таратумб»
Театр-Тятрик принимает московский театр «Таратумб» Фото:

В Перми с гастролями выступает московский театральный коллектив «Таратумб». Свои представления артисты дают на сцене нового детского Театра-Тятрика. Это первые гастроли на детской сцене ТТ, отмечают в министерстве культуры Пермского края.

«Творческое объединение «Таратумб», получившее своё название по имени старинного армянского поселения, – частный театр из Москвы, который основан Антоном Калипановым и Ольгой Шайдуллиной. В рамках гастролей, которые впервые принимает детская сцена ТТ, «Таратумб» представит три постановки», — говорится на сайте минкультуры.

Театр-Тятрик открылся в Перми в конце декабря 2024 года. Он первым стал показывать бэби-спектакли, которые рекомендованы детям от 10 месяцев до четырех лет.

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В Перми с гастролями выступает московский театральный коллектив «Таратумб». Свои представления артисты дают на сцене нового детского Театра-Тятрика. Это первые гастроли на детской сцене ТТ, отмечают в министерстве культуры Пермского края. «Творческое объединение «Таратумб», получившее своё название по имени старинного армянского поселения, – частный театр из Москвы, который основан Антоном Калипановым и Ольгой Шайдуллиной. В рамках гастролей, которые впервые принимает детская сцена ТТ, «Таратумб» представит три постановки», — говорится на сайте минкультуры. Театр-Тятрик открылся в Перми в конце декабря 2024 года. Он первым стал показывать бэби-спектакли, которые рекомендованы детям от 10 месяцев до четырех лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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