22 июля 2020
21 июля 2020

На свободу вышел вор в законе из ХМАО, о котором пела «Бутырка»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, полицейские, решетка, заключенный, скамья подсудимых, судебный пристав, подсудимый, арестант, вор в законе, конвой, шишканов олег, шишкан
Вор в законе провел за решеткой чуть больше полутора лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Противостояние воров в законе

Московский суд освободил в зале суда Ражидина Михралиева, известного в криминальных кругах как вора в законе, смотрящего за Нижневартовском, Раджика Нижневартовского. Информация об этом появилась на портале «Прайм Крайм» (сайт, специализирующийся на сборе информации о преступном мире России и ближнего зарубежья).

Известно, что Михралиев был задержан силовиками в феврале 2019 года, а при досмотре у него обнаружили больше 4 граммов героина. Несмотря на то, что за это он мог отправиться в тюрьму на срок до 15 лет, суд ограничился сроком, который вор уже отбыл в СИЗО.

Широкая публика узнала о Михралиеве после того, как летом 2013 года в Нижневартовске был взорван автомобиль, принадлежащий его жене. В результате взрыва пострадал водитель Раджика — 43-летний Егор Южик. Считалось, что это был знак Раджику от оппонентов, недовольных возвышением авторитета, так как именно в 2013 году Михралиева «короновали» и назначили смотрящим за нижневартовском.

По словам информированного источника URA.RU из числа сотрудников спецслужб, пока нет достоверной информации о том, что Раджик Нижневартовский планирует приезд в ХМАО, но там не исключают такого развития событий. «Статус смотрящего по Нижневартовску с него никто не снимал, другое дело в том, что пока он может заниматься вопросами ХМАО из любой точки мира, но наши (имеются в виду спецслужбы ХМАО) уже готовы», — заявил источник.

Ранее URA.RU писало, что одна из самых известных шансон-групп России «Бутырка» посвятила Ражидину Михралиеву песню. В ней он назван «дагестанским честным вором» и «самым правильным лезгином».

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...