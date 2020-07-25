Выяснилось, как Россия ежегодно теряет миллиарды бюджетных денег

23 июля стало известно, что российские власти собираются увеличить сбор налогов к 2024 году. Минфин надеется, что сможет поднять их собираемость до 99%.

«В среднем в результате совершения налоговых преступлений ежегодно бюджет страны теряет чуть более 58 миллиардов рублей», — цитирует Леоненко РИА «Новости». При этом преступность в налоговой сфере немного снизилась за последние годы, уточнила зампред СК. Однако в целом за 2016—2019 годы цифры остаются стабильными, говорит Леоненко.

Каждый год российский бюджет не досчитывается как минимум 58 миллиардов рублей из-за махинаций с налогами. Об этом рассказала зампредседателя Следственного комитета РФ Елена Леоненко.

В России пропадают десятки миллиардов из бюджета из-за махинаций с налогами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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