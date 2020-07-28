Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

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COVID-19 в водах Крыма пока не обнаружен Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Крыму на коронавирус тестируют воду в аквапарках, бассейнах, а также в море. Об этом сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде», — цитирует ее RT. Она добавила, что исследовать море, а также аквапарки и бассейны начали в июле.

За это время наличие коронавируса в воде ни разу не было выявлено, отметил глава регионального Роспотребнадзора. Кроме того, с начала курортного сезона показатели заболеваемости коронавирусом в Крыму значительно не изменились, заключила она.

Ранее власти Крыма сообщили об ажиотаже на курортах полуострова. По словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, в курортной сфере региона наблюдается аншлаг, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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