Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

В Крыму на коронавирус тестируют воду в аквапарках, бассейнах, а также в море. Об этом сообщила глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«Мы начали проводить исследования на возбудителя коронавируса в морской воде», — цитирует ее RT. Она добавила, что исследовать море, а также аквапарки и бассейны начали в июле.
За это время наличие коронавируса в воде ни разу не было выявлено, отметил глава регионального Роспотребнадзора. Кроме того, с начала курортного сезона показатели заболеваемости коронавирусом в Крыму значительно не изменились, заключила она.
Ранее власти Крыма сообщили об ажиотаже на курортах полуострова. По словам главы парламента Крыма Владимира Константинова, в курортной сфере региона наблюдается аншлаг, передает телеканал 360.
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