Аферисты используют послужные списки для обмана пенсионеров

Мошенники начали использовать новую схему — послужные списки пенсионеров. Женщину добавили в чат, где находились якобы ее бывшие коллеги, и попросили подтвердить персональные данные для «актуализации кадрового архива», рассказала пострадавшая.
«Там был список из пяти человек, которые раньше работали в этой школе. У каждого были указаны фамилия, имя, отчество и дата рождения. Написали, что в школе проводится оцифровка данных о сотрудниках и нужно подтвердить личные данные», — рассказала пенсионерка «Известиям».
К просьбе подтвердить данные присоединился и якобы директор учебного заведения — его фото использовали мошенники. После подтверждения данных пенсионерке предложили перейти по ссылке в бот и отправить четырехзначный код, который он выдал. Когда женщина выполнила все указания, ей стали поступать угрозы и оскорбления.
Мошенники заявили, что оформят на ее имя кредиты и «оставят жить на улице». Вскоре ей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей «Госуслуг», и сообщила о взломе личного кабинета. Затем звонок якобы поступил из «Роскомнадзора», где женщину уведомили: на ее имя оформлена доверенность на получение кредитов — документ содержал паспортные данные, СНИЛС и ИНН пенсионерки.
Пенсионерка рассказала, что избежала серьезных последствий благодаря вовремя оказанной помощи родственницы: сразу после инцидента она оформила запрет на получение кредитов в МФЦ и заблокировала банковскую карту. В тот же день пострадавшая обратилась в полицию.
