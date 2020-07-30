Грузия может открыться для российских туристов осенью

Переговоры об открытии сухопутной границы с Грузией еще не начаты Фото: Сергей Заикин © URA.RU

Возобновление наземного сообщения между Россией и Грузией произойдет не раньше сентября, поскольку страны все еще не начали переговоры об открытии границы. Об этом сообщил спецпредставитель премьера Грузии по отношениям с РФ Зураб Абашидзе.

«Тбилиси пока присматривается к ситуации в России. Как только пандемия ослабнет, страны перейдут к обсуждению открытия границ и возобновлению пассажиропотока», — заявил «Известиям» Абашидзе. С тем, что Грузия может открыться для россиян в сентябре, также согласились в Российском союзе туриндустрии, хотя пока никаких точных сроков нет.

Авиасообщение России и Грузии было отменено в июле 2019 года после начала антироссийских протестов в Тбилиси. В середине марта из-за пандемии коронавируса пришлось закрыть и сухопутную границу между странами. В июне 2020 Абашидзе заявил, что Тбилиси рассчитывает открыть границу с Россией уже в августе, также грузинская сторона готова возобновить прямое авиасообщение со страной.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что международное авиасообщение в России возобновится с 1 августа, напоминают «Дни.ру». Будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. При этом многие другие государства пока не собираются открывать границы для туристов из РФ, уточняет «Национальная служба новостей».

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