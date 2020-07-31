Путин высказался по ситуации с задержанием россиян в Белоруссии — хабаровчане вновь вышли на митинг — Путин подписал несколько важных законов — работодатели будут должны выплачивать сотрудникам три пособия — студенты будут обязаны носить маски. Все самые интересные и важные новости России на 31 июля — в обзоре URA.RU:
Владимир Путин провел совещание Совбеза из-за задержания россиян в Белоруссии
- Президент России Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности РФ по поводу задержания 33 россиян в Белоруссии. Российские власти надеются, что в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и задержанные будут освобождены.
- По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко еще не общались после задержания россиян, но могут это сделать в ближайшее время.
- В тоже время Белоруссия передала данные задержанных россиян украинскому МИДу, чтобы Киев проверил их на участие в боевых действиях на Донбассе. По мнению экс-главы Белоруссии Станислава Шушкевича, Лукашенко этим шагом решил поднять себе рейтинг перед выборами.
Для россиян открыли еще один заграничный курорт
- В список стран, с которыми Россия открывает границы с 1 августа, добавили Абхазию. Об этом сообщили в правительстве РФ.
Хабаровчане 21-й день подряд проводят митинги
- Жители Хабаровска вышли на митинг в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. Жители скандируют лозунги в поддержку Фургала и требуют открытого суда над ним.
- Врио губернатора края Михаил Дегтярев заявил, что взявший у него интервью Сергей Шнуров приехал, чтобы «хайпануть». Музыкант записал интервью с главой региона для фильма о протестах в Хабаровске.
Россияне будут голосовать несколько дней, рогвардейцев обязали представляться гражданам, люди старше 40 лет получат дополнительный выходной, криптовалюту запретили
- Президент РФ Владимир Путин подписал закон о многодневном голосовании на выборах всех уровней. Согласно документу, голосование на выборах или референдумах может идти в течение нескольких дней, но не более трех.
- Также президент подписал закон, согласно которому сотрудники Росгвардии, обращаясь к гражданам, должны будут представиться и предъявить удостоверение.
- Помимо того, глава государства запретил на территории России расплачиваться криптовалютой за товары и услуги.
- В России работники старше 40 лет получат дополнительный выходной для прохождения диспансеризации. Такой закон одобрил президент РФ.
Поправки, не вошедшие в новую редакцию Конституции, используют в иных законах
- Не вошедшие в основной закон поправки будут рассматриваться правительством РФ для корректировки текущих законов после того, как пройдут отбор. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с прессой. Также он ответил URA.RU, что специалистам предстоит решить, какие инициативы действительно важны для государства.
При увольнении россияне смогут получить три пособия
- Работодатели должны будут выплачивать три средних ежемесячных зарплаты сотрудникам при ликвидации компании. В противном случае владелец предприятия просто не сможет ее закрыть. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс начнут действовать с 13 августа.
Учащиеся вузов будут обязаны носить маски
- Ношение защитных масок для студентов в новом учебном году станет обязательным требованием. Об этом предупредил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков.
В автокатастрофе в Крыму погибли восемь человек
- В аварии с участием микроавтобуса и грузовика на дороге в Симферополь погибли восемь человек. По данным МВД по Республике Крым, водитель мог уснуть за рулем, из-за чего врезался в идущий впереди грузовик.
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