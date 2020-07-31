Самое важное в России на 31 июля. Путин подписал важные законы, для россиян открылась новая страна, граждане смогут получить еще одно пособие

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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, портрет, путин владимир
Президент России Владимир Путин 31 июля подписал ряд важных законов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Путин высказался по ситуации с задержанием россиян в Белоруссии — хабаровчане вновь вышли на митинг — Путин подписал несколько важных законов — работодатели будут должны выплачивать сотрудникам три пособия — студенты будут обязаны носить маски. Все самые интересные и важные новости России на 31 июля — в обзоре URA.RU:

Владимир Путин провел совещание Совбеза из-за задержания россиян в Белоруссии

Для россиян открыли еще один заграничный курорт

Хабаровчане 21-й день подряд проводят митинги

Россияне будут голосовать несколько дней, рогвардейцев обязали представляться гражданам, люди старше 40 лет получат дополнительный выходной, криптовалюту запретили

Поправки, не вошедшие в новую редакцию Конституции, используют в иных законах

При увольнении россияне смогут получить три пособия

Учащиеся вузов будут обязаны носить маски

В автокатастрофе в Крыму погибли восемь человек

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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