Нарышкин сообщил, как Европа отреагировала на задержание россиян

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Пресс-конференция ЕР в ТАСС. Москва, нарышкин сергей
Политик выразил надежду, что инцидент будет преодолен «в интересах развития братских отношений между странами» Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Ухудшение отношений России и Белоруссии

В Европе инцидент с задержанием россиян в Белоруссии расценили как срежиссированную акцию. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ и член Совета безопасности России Сергей Нарышкин.

«По данным внешней разведки, в Европе расценили ситуацию как срежиссированную акцию», — приводит слова политика РИА «Новости». Также Нарышкин выразил надежду, что инцидент будет преодолен «в интересах развития братских отношений между странами».

В ночь на 29 июля стало известно о задержании более 30 человек на юге Белоруссии. Выяснилось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков, пишет RT. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко передал список задержанных россиян Украине. В беседе с URA.RU бывший глава Верховного Совета республики Станислав Шушкевич сообщил, что на такой шаг Лукашенко пошел, чтобы поднять свой рейтинг перед выборами.

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Политика

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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