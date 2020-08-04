Александр Лукашенко объявил о проведении военных учений на приграничных с Россией территориях Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Лукашенко стягивает войска к границам России — россияне смогут посетить Черногорию — ПФР озвучил дату выплат пособий — военные получат надбавки — на администрацию президента будут тратить больше денег — вступил в силу новый формат регистрационных знаков — следователи на нашли заказчика дела Ивана Голунова. Все самые интересные и важные новости России на 4 августа — в обзоре URA.RU:

Лукашенко назвал враньем версию про транзит задержанных россиян и назначил военные учения на границе с Россией

Черногория открыла границы для россиян

Черногория разрешила россиянам въезд на территорию страны. Пока прямых рейсов в эту страну пока нет, но попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции, которая также открыла границы с 1 августа.

В Бейруте прогремели два мощных взрыва

В столице Ливана Бейруте прогремели два взрыва. По разным данным, они могли произойти на складе пиротехники, который находится около морского порта. Не исключаются также и ракетные удары. По информации Минздрава Ливана, в результате взрывов пострадали сотни людей.

ПФР назвал дату выплат пособий на детей, а экономисты предлагают платить их до конца года

Единовременные денежные пособия на детей с трех до 16 лет в размере 10 тысяч рублей будут выплачены после 5 августа. Об этом заявили в Пенсионном фонде России.

Экономисты предлагают продлить выплаты пособий на детей до конца 2020 года для многодетных и малообеспеченных семей. При этом государству рекомендуют прекратить выплачивать такие пособия всем.

Военные получат новые выплаты, Минфин РФ увеличит расходы на президента

Военные некоторых родов войск России смогут получать новые ежемесячные надбавки в 23 тысячи рублей. Соответствующий указ подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Надбавки будут получать летчики, моряки, бойцы РВСН и сотрудники Главного управления Генерального штаба.

Минфин России предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году. Согласно методике расчета, финансирование может вырасти на 88,8 миллиона рублей — до 14,28 миллиарда.

В России введен новый стандарт автомобильных номеров

С 4 августа вступил в силу национальный стандарт для номеров автомобилей и других транспортных средств. Согласно стандарту, теперь водители смогут получить номера с нестандартным креплением для различных транспортных средств, таких как снегоболотоходы, мотовездеходы и мопеды, а также спортивные и ретроавтомобили. Кроме того можно будет получить номера меньшего размера для мотоциклов.

Роспечать планирует создать агрегатор фейковых новостей

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предложило создать агрегатор по отслеживанию фейковых новостей при помощи искусственного интеллекта. На его разработку планируется потратить почти 94 миллиона рублей.

Следствие не нашло заказчиков уголовного дела на Ивана Голунова

Следственные органы России не выявили заказчиков преступления против журналиста Ивана Голунова. В обвинении, которое предъявили полицейским по делу Голунова, нет данных о заказчике.

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