Самое важное в России на 4 августа. Лукашенко угрожает России, в Бейруте прогремели мощные взрывы, россиян ждут новые выплаты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лукашенко, бинокль, лукашенко александр
Александр Лукашенко объявил о проведении военных учений на приграничных с Россией территориях Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Лукашенко стягивает войска к границам России — россияне смогут посетить Черногорию — ПФР озвучил дату выплат пособий — военные получат надбавки — на администрацию президента будут тратить больше денег — вступил в силу новый формат регистрационных знаков — следователи на нашли заказчика дела Ивана Голунова. Все самые интересные и важные новости России на 4 августа — в обзоре URA.RU:

Лукашенко назвал враньем версию про транзит задержанных россиян и назначил военные учения на границе с Россией

Черногория открыла границы для россиян

  • Черногория разрешила россиянам въезд на территорию страны. Пока прямых рейсов в эту страну пока нет, но попасть в Черногорию из России можно с пересадкой в Турции, которая также открыла границы с 1 августа.

В Бейруте прогремели два мощных взрыва

  • В столице Ливана Бейруте прогремели два взрыва. По разным данным, они могли произойти на складе пиротехники, который находится около морского порта. Не исключаются также и ракетные удары. По информации Минздрава Ливана, в результате взрывов пострадали сотни людей.

ПФР назвал дату выплат пособий на детей, а экономисты предлагают платить их до конца года

Военные получат новые выплаты, Минфин РФ увеличит расходы на президента

В России введен новый стандарт автомобильных номеров

  • С 4 августа вступил в силу национальный стандарт для номеров автомобилей и других транспортных средств. Согласно стандарту, теперь водители смогут получить номера с нестандартным креплением для различных транспортных средств, таких как снегоболотоходы, мотовездеходы и мопеды, а также спортивные и ретроавтомобили. Кроме того можно будет получить номера меньшего размера для мотоциклов.

Роспечать планирует создать агрегатор фейковых новостей

Следствие не нашло заказчиков уголовного дела на Ивана Голунова

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Авто Знаменитости Экономика Здоровье Происшествия Политика Общество Технологии Путешествия

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...