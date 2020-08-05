Назван продукт, который обязательно нужно купить перед поездкой

Главное, что должен приобретать каждый путешественник перед поездкой, это страховка на случай заражения коронавирусом. С таким мнением выступил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.
«Страховка — сейчас предмет номер один для путешествующих. Появился продукт, он чуть дороже, но мы понимаем, что степень риска высокая», — заявил Осауленко радио Sputnik. Он подчеркнул, что отправляться в путешествие без страховки не стоит.
Клиенты могут подбирать страховку под индивидуальные обстоятельства для своих путешествий, отметил Осауленко. При этом в ряде страховых компаний уже включают услугу по лечению COVID-19 в стандартные страховые программы, заключил эксперт.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что риски по коронавирусу будут включены в туристические страховки. Во Всероссийском союзе страховщиков, в свою очередь, URA.RU рассказали, что это может привести к удорожанию страховых продуктов.
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