Назван продукт, который обязательно нужно купить перед поездкой

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Аэропорт Кольцово во время пандемии коронавируса. Екатеринбург, аэропорт кольцово, пассажир, эпидемия, covid-19, коронавирус, пандемия коронавируса
Во время пандемии не стоит путешествовать без страховки от COVID Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Главное, что должен приобретать каждый путешественник перед поездкой, это страховка на случай заражения коронавирусом. С таким мнением выступил директор ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко.

«Страховка — сейчас предмет номер один для путешествующих. Появился продукт, он чуть дороже, но мы понимаем, что степень риска высокая», — заявил Осауленко радио Sputnik. Он подчеркнул, что отправляться в путешествие без страховки не стоит.

Клиенты могут подбирать страховку под индивидуальные обстоятельства для своих путешествий, отметил Осауленко. При этом в ряде страховых компаний уже включают услугу по лечению COVID-19 в стандартные страховые программы, заключил эксперт.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявляли, что риски по коронавирусу будут включены в туристические страховки. Во Всероссийском союзе страховщиков, в свою очередь, URA.RU рассказали, что это может привести к удорожанию страховых продуктов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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