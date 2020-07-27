Страховки для туристов из РФ могут подорожать к открытию границ

С 1 августа в России возобновится международное авиасообщение Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ближайшее время для россиян, которые собираются лететь за границу, могут подорожать страховые программы. В разговоре с URA.RU вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов назвал причины увеличения стоимости страховых продуктов для российских туристов.

«Увеличение стоимости страховых продуктов в ближайшее время возможно в случае предъявления дополнительных требований к страховой защите граждан, которые могут предъявляться со стороны правительств стран, принимающих туристов из России, или утверждения таких требований со стороны регуляторов туристической или страховой отрасли РФ», — объяснил собеседник агентства. При этом для повышения цен на страховые программы выезжающих за рубеж стандартного наполнения явных предпосылок нет, отметил Кузнецов.

По словам вице-президента ВСС, заболевание, вызванное вирусом SARS-CoV-2, не входит в исключения программ страхования. Он подчеркнул, что даже в начале пандемии коронавируса компании не отказывались от выплат по страховому случаю.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о возобновлении с 1 августа международного авиасообщения. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что среди доступных для россиян стран пока только Великобритания, Турция и Танзания, напоминает «Национальная служба новостей». Депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что при соблюдении правил личной безопасности летать вполне можно, но не во все страны, пишет RT. А в беседе с URA.RU вирусолог Анатолий Альтштейн выразил мнение, что открытие границ с указанными странами не повлияет на заражаемость коронавирусом в России.