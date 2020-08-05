В Нижневартовске затопило подвал здания суда, где находится архив уголовных дел
Глава ХМАО объедет все муниципалитеты — в Сургутской окружной больнице открываются отделения — сургутскому полицейскому вручат награду посмертно — в Нижневартовске затопило здание суда — в Сургуте открыли притон для VIP-клиентов. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:
Губернатор ХМАО планирует объехать весь округ
- Губернатор Югры Наталья Комарова планирует перед выборами главы региона объехать все 22 муниципалитета округа. В первую поездку Комарова отправится 10 августа. Глава ХМАО планирует встретиться с предпринимателями и общественниками, осмотреть стройки соцобъектов.
В Сургуте закрывают самый крупный «ковидный» госпиталь
- Сургутская окружная больница переходит к нормальному режиму работы. Первыми к нему вернулись отоларингологи. В скором времени должны открыться отделения гематологии и офтальмологии. Сейчас там проходит дезинфекция.
Администрация Нижневартовска будет судиться с подрядчиками
- Власти Нижневартовска подадут в суд на подрядчиков, которые поставили в городе ограждения из переработанных бутылок, канистр и пробок, потратив на это 26 миллионов рублей, но теперь отказываются их ремонтировать.
Семье погибшего сургутского полицейского вручат орден
- Погибшему год назад при исполнении служебных обязанностей сургутскому сержанту полиции Ильмиру Ханову будет посмертно вручен орден Мужества. Награду получит семья полицейского.
В Нижневартовске затопило здание суда
- В подвале Нижневартовского суда, где находился архив, прорвало трубу, и помещение на 1,5 метра затопило водой. По словам сотрудников, ущерб оценить трудно. Некоторые дела удастся просушить, однако многие будут утеряны.
В Сургуте появился VIP-притон для любителей БДСМ
- В коттедже на улице Затонской в Сургуте открыли притон для БДСМ-утех. Там оборудовано семь номеров разной стилистики и вместительности. Стоимость аренды за час начинается от двух тысяч рублей и выше. В пресс-службе окружного УМВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.
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