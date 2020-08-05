05 августа 2020
04 августа 2020

Самое актуальное в ХМАО на 6 августа. Губернатор региона проедет по всему округу, в Сургуте закрыли самый большой COVID-госпиталь

© Служба новостей «URA.RU»
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Адвокат Игорь Упоров и Дмитрий Максимов. Екатеринбург, документ, решение суда, ксерокопия
В Нижневартовске затопило подвал здания суда, где находится архив уголовных дел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава ХМАО объедет все муниципалитеты — в Сургутской окружной больнице открываются отделения — сургутскому полицейскому вручат награду посмертно — в Нижневартовске затопило здание суда — в Сургуте открыли притон для VIP-клиентов. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:

Губернатор ХМАО планирует объехать весь округ

В Сургуте закрывают самый крупный «ковидный» госпиталь

  • Сургутская окружная больница переходит к нормальному режиму работы. Первыми к нему вернулись отоларингологи. В скором времени должны открыться отделения гематологии и офтальмологии. Сейчас там проходит дезинфекция.

Администрация Нижневартовска будет судиться с подрядчиками

  • Власти Нижневартовска подадут в суд на подрядчиков, которые поставили в городе ограждения из переработанных бутылок, канистр и пробок, потратив на это 26 миллионов рублей, но теперь отказываются их ремонтировать.

Семье погибшего сургутского полицейского вручат орден

В Нижневартовске затопило здание суда

  • В подвале Нижневартовского суда, где находился архив, прорвало трубу, и помещение на 1,5 метра затопило водой. По словам сотрудников, ущерб оценить трудно. Некоторые дела удастся просушить, однако многие будут утеряны.

В Сургуте появился VIP-притон для любителей БДСМ

  • В коттедже на улице Затонской в Сургуте открыли притон для БДСМ-утех. Там оборудовано семь номеров разной стилистики и вместительности. Стоимость аренды за час начинается от двух тысяч рублей и выше. В пресс-службе окружного УМВД сообщили, что по данному факту проводится проверка.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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