Фигуранту дела МУГИСО изменили приговор

Разунин и его адвокат не согласны с приговором Фото: URA.RU © URA.RU

новость из сюжета Дело главы МУГИСО

В Свердловском областном суде по итогам рассмотрения апелляционной жалобы изменен приговор бывшему директору департамента рекламы министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) Игорю Разунину. Об этом сообщил URA.RU его адвокат Константин Виленский.

«Приговор незначительно изменен, судья „скостила“ два месяца. Таким образом, теперь общий срок составляет 8 лет и 10 месяца. Мы не согласны, обязательно будем подавать кассационную жалобу. По словам жены Игоря, содержание в СИЗО и так было сложным, а сейчас в условиях карантина из-за коронавируса, они просто тяжелые», — рассказал Виленский.

Фигурант дела МУГИСО Игорь Разунин был задержан в декабре 2016 года сотрудниками ФСБ в рабочем кабинете при получении взятки 160 тысяч рублей. По версии следствия, Разунин до этого брал и другие взятки в общей сложности на 800 тысяч рублей.

Суд над Разуниным начался в марте 2018 года, но из-за его попытки скрыться за границей произошел длительный перерыв. В итоге Разунина приговорили к девяти годам колонии строгого режима с выплатой штрафа пять миллионов рублей.

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