Координатор ЛДПР в Сургутском районе Игорь Волков может остаться без жилья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Координатор ЛДПР в Сургутском районе Игорь Волков заявил, что власти поселка Барсово выселяют его вместе с семьей из квартиры из-за оппозиционной деятельности. Об этом URA.RU сообщил сам представитель либерал-демократической партии.

«Раньше была такая практика, что квартиры давали нуждающимся по ходатайству от организаций. Мы жилье получили в 2012 году и проживаем там с женой и тремя детьми. А теперь нам говорят, что не могут продлить с нами договор найма из-за того, что дом является непригодным для проживания. То есть все остальные семьи там могут жить, а мы нет. Считаю, все происходящее политическим преследованием. Мы в прошлом году выявили бракованные спортивные площадки, а теперь со мной пытаются свести счеты», — прокомментировал Волков.

Глава Барсово Вячеслав Поздняков в разговоре с журналистом агентства заявил, что отрицает любые политические мотивы в выселении Волкова: «Когда мы проводили инвентаризацию, то выяснилось, что Волкову жилье было предоставлено незаконно. У него есть другая квартира в поселке. А его выселение происходит по решению суда».

Ранее URA.RU сообщало, что в другом поселке Сургутского района — Белом Яре произошел скандал из-за жилья. Мэрия отдала под служебный найм в новостройке несколько десятков квартир муниципальным служащим и бюджетникам вместо льготников. В итоге, в ситуацию пришлось вмешаться прокуратуре.