Югорчане рискуют не увидеть солнца до сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО на смену аномальной жаре пришли дожди с грозами. Прогноз погоды на ближайшие время URA.RU дали в пресс-службе окружного МЧС.

«На ближайшие сутки в ХМАО облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди грозы, преимущественно по востоку региона», — сообщили в пресс-службе ведомства. Там также добавили, что примерно аналогичная погода продержится до конца недели. По данным сервис Яндекс. Погода пасмурная погода в Югре сохранится до начала сентября, лишь в отдельные дни можно ожидать появление солнца.

Климатолог Екатерина Пестрякова в разговоре с URA.RU отметила, что лето для всего Урала было аномально жарким и связано это с изменением климата. «Впрочем, такие процессы происходили и ранее. В 30-х и 70-х годах прошлого века были засушливые лета. Но весь вопрос в масштабах происходящих изменений. Впрочем, потепление климата в Западной Сибири может положительно сказаться на развитии сельского хозяйства», — считает эксперт.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за аномальной жары в ХМАО бушевали лесные пожары. Смог накрывал населенные пункты, которые находились поблизости от очагов возгорания.