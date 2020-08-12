Полпред Цуканов едет с проверкой в Челябинск

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов в пятницу, 14 августа, приезжает в Челябинск. Он проведет совещание по подготовке к выборам, сообщил URA.RU источник в правительстве области.
«Завтра полпред будет работать в Челябинске. Он проведет заседание по подготовке к выборам в заксобрание области и муниципальные органы власти [в этом году будут избраны депутаты во всех городах и районах, кроме Челябинска и Трехгорного]. В нем также будут участвовать силовики и главы территорий», — сказал собеседник.
В пресс-службе полпредства подтвердили факт визита Цуканова в Челябинск в пятницу. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.
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