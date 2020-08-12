12 августа 2020
11 августа 2020

Полпред Цуканов едет с проверкой в Челябинск

© Служба новостей «URA.RU»
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Николай Цуканов с рабочим визитом в городе Карабаше. Челябинская область , текслер алексей, цуканов николай
Полпред Николай Цуканов (слева) проведет совещание по выборам в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов в пятницу, 14 августа, приезжает в Челябинск. Он проведет совещание по подготовке к выборам, сообщил URA.RU источник в правительстве области.

«Завтра полпред будет работать в Челябинске. Он проведет заседание по подготовке к выборам в заксобрание области и муниципальные органы власти [в этом году будут избраны депутаты во всех городах и районах, кроме Челябинска и Трехгорного]. В нем также будут участвовать силовики и главы территорий», — сказал собеседник.

В пресс-службе полпредства подтвердили факт визита Цуканова в Челябинск в пятницу. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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