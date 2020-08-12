Полпред Цуканов едет с проверкой в Челябинск

Полпред Николай Цуканов (слева) проведет совещание по выборам в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов в пятницу, 14 августа, приезжает в Челябинск. Он проведет совещание по подготовке к выборам, сообщил URA.RU источник в правительстве области.

«Завтра полпред будет работать в Челябинске. Он проведет заседание по подготовке к выборам в заксобрание области и муниципальные органы власти [в этом году будут избраны депутаты во всех городах и районах, кроме Челябинска и Трехгорного]. В нем также будут участвовать силовики и главы территорий», — сказал собеседник.

В пресс-службе полпредства подтвердили факт визита Цуканова в Челябинск в пятницу. В пресс-службе правительства области воздержались от комментариев.