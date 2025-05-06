06 мая 2025

Центр Челябинска встал в пробку из-за военной техники на проспекте Ленина. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
По центру Челябинска проехала военная техника
По центру Челябинска проехала военная техника Фото:
новость из сюжета
Россия празднует 80 лет со дня Великой Победы

В Челябинске днем 7 мая в центре образовались километровые пробки сразу на нескольких улицах из-за перекрытого движения. По проспекту Ленина в сторону площади Революции проехала военная техника, сообщает корреспондент URA.RU с места события.

«В центре Челябинска 7 мая с обеда перекрыто движения для транспорта для проведения генеральной репетиции Парад Победы. По проспекту Ленина едет военная техника», — сообщает корреспондент URA.RU.

Судя по данным с сервиса «Яндекс. Карты» в городе пробки в 5-баллов. Заторы образовались на прилегающих к площади Революции улицах — Красная, Воровского, Елькина, Тимирязева, а также Свободы, Труда. Заторы также отмечены на Свердловском проспекте.

Ограничения на проезд будут сняты в 18:00. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске днем 7 мая в центре образовались километровые пробки сразу на нескольких улицах из-за перекрытого движения. По проспекту Ленина в сторону площади Революции проехала военная техника, сообщает корреспондент URA.RU с места события. «В центре Челябинска 7 мая с обеда перекрыто движения для транспорта для проведения генеральной репетиции Парад Победы. По проспекту Ленина едет военная техника», — сообщает корреспондент URA.RU. Судя по данным с сервиса «Яндекс. Карты» в городе пробки в 5-баллов. Заторы образовались на прилегающих к площади Революции улицах — Красная, Воровского, Елькина, Тимирязева, а также Свободы, Труда. Заторы также отмечены на Свердловском проспекте. Ограничения на проезд будут сняты в 18:00. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...