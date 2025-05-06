В Челябинске днем 7 мая в центре образовались километровые пробки сразу на нескольких улицах из-за перекрытого движения. По проспекту Ленина в сторону площади Революции проехала военная техника, сообщает корреспондент URA.RU с места события.
«В центре Челябинска 7 мая с обеда перекрыто движения для транспорта для проведения генеральной репетиции Парад Победы. По проспекту Ленина едет военная техника», — сообщает корреспондент URA.RU.
Судя по данным с сервиса «Яндекс. Карты» в городе пробки в 5-баллов. Заторы образовались на прилегающих к площади Революции улицах — Красная, Воровского, Елькина, Тимирязева, а также Свободы, Труда. Заторы также отмечены на Свердловском проспекте.
Ограничения на проезд будут сняты в 18:00. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.
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