06 мая 2025

Названы районы с самой дорогой и дешевой арендой квартир в Челябинске

В Челябинске самое дешевое жилье можно снять в Тракторозаводском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Снять квартиру на ЧТЗ в долгосрочную аренду в среднем можно за 21 900 рублей
Снять квартиру на ЧТЗ в долгосрочную аренду в среднем можно за 21 900 рублей Фото:

В Челябинске в апреле 2025 года самое дешевое арендное жилье сдается в Тракторозаводском и Ленинском районах. Снять квартиру в Тракторозаводском районе в среднем можно за 21 900 рублей, в Ленинском — за 23 900 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Аренды».

«В Челябинске в апреле 2025 года самое дешевое арендное жилье можно снять в Тракторозаводском районе за 21 900 рублей и в Ленинском районе за 23 900 рублей. Наиболее высокая медианная стоимость съемного жилья в городе — в Центральном районе — 30 000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

При этом в Челябинске сильнее всего цены на долгосрочную аренду жилья снизились в Ленинском районе (-3,9% до 23 900 рублей), а самый ощутимый рост показал Советский район (+8,9% до 28 400 рублей).

Также в апреле 2025 года цены на долгосрочную аренду жилья снизились Курчатовском (-2,8% до 26 300 рублей) и Центральном (-2,3% до 30 000 рублей) районах. И, напротив, подорожала аренда жилья в Тракторозаводском районе (+7,4% до 21 900 рублей) и Калининском (+1,9% до 28 300 рублей).

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В Челябинске в апреле 2025 года самое дешевое арендное жилье сдается в Тракторозаводском и Ленинском районах. Снять квартиру в Тракторозаводском районе в среднем можно за 21 900 рублей, в Ленинском — за 23 900 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе «Яндекс Аренды». «В Челябинске в апреле 2025 года самое дешевое арендное жилье можно снять в Тракторозаводском районе за 21 900 рублей и в Ленинском районе за 23 900 рублей. Наиболее высокая медианная стоимость съемного жилья в городе — в Центральном районе — 30 000 рублей», — сообщили в пресс-службе. При этом в Челябинске сильнее всего цены на долгосрочную аренду жилья снизились в Ленинском районе (-3,9% до 23 900 рублей), а самый ощутимый рост показал Советский район (+8,9% до 28 400 рублей). Также в апреле 2025 года цены на долгосрочную аренду жилья снизились Курчатовском (-2,8% до 26 300 рублей) и Центральном (-2,3% до 30 000 рублей) районах. И, напротив, подорожала аренда жилья в Тракторозаводском районе (+7,4% до 21 900 рублей) и Калининском (+1,9% до 28 300 рублей).
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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