Виктор Чернышенко является гордостью судейского сообщества Челябинской области. Мужчина прошел через все ужасы войны, но не растерял человеческих качеств. В преддверии Дня Победы в Челябинском облсуде вспомнили боевой путь судьи.
Оккупация
Чернышенко родился в селе Александровка (Краснолиманский район Донецкой области). В начале войны в связи с масштабным наступлением фашистов жителей села эвакуировали. Их перебрасывали из области в область, пытаясь спасти от захватчиков. Но в районе Старобельска группа, в которой находился Чернышенко, попала в окружение. В итоге жителей вернули в Александровку. До января 1943 года они находились в оккупации.
Вступление в ряды Красной Армии
В январе 1943 года Красная Армия в ходе наступления освободила Александровку. Чернышенко примкнул к бойцам. Вместе они освобождали Славянск и Красноторск. Через несколько месяцев парня зачислили в 26 отдельный учебный танковый полк. По окончании 6-месячного курса ему присвоили звание сержанта и поставили на должность танкового радиста-пулеметчика.
«Действовал смело и мужественно»
В декабре 1943 года Чернышов принимал участие в освобождении деревни Замошица (Псковская область). Молодой сержант уничтожил одно орудие, два пулемета, три миномета и до 40 солдат и офицеров противника. В наградном листе командир 328-го танкового батальона указал, что Чернышенко «действовал смело и мужественно». За свои действия танкиста наградили орденом Красной Звезды.
13 дней отбивал атаки фашистов
В том же декабре Чернышенко отбивал Великие Луки из рук фашистов. Его танк, прорвав немецкую оборону, увяз в трясине и попал в окружение. В схватке погиб почти весь экипаж. Выжить удалось только Чернышенко и старшему механику-водителю Соколову. 13 суток они продолжали отбиваться от окружившего их противника. Сидя в танке в декабрьский мороз, под артиллерийским и минометным огнем противника, оглохшие и истекающие кровью, красноармейцы вели неравный бой до прихода передовых частей наших войск и отступления врага.
Госпиталь, ампутация стоп, Победа
После боя Чернышенко отправили в госпиталь, где ему ампутировали обе стопы. Победу мужчина встретил на больничной койке.
Герой Советского Союза
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 марта 1944 года за проявленные отвагу и геройство сержанту Чернышенко присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Командование части, в которой служил Чернышенко направило письмо его отцу. В нем мужчине рассказали про те 13 суток, которые его сын провел в осажденном танке. От имени командования и политотдела отца благодарили за воспитание героя.
Жизнь после войны
После демобилизации Чернышенко поступил в юридическую школу. По ее окончании с ноября 1947 по январь 1949 года работал народным судьёй Сысертского района Свердловской области. После перешел на службу в органы прокуратуры. К 1957 году Чернышенко окончил Свердловский юридический институт, что позволило ему стать членом Челябинского облсуда. В его составе он проработал до марта 1963 года. После же был назначен председателем Центрального районного народного суда Челябинска, но в октябре 1967 года вновь вернулся в областной суд. А с марта 1968 года по апрель 1971 года работал заместителем председателя спецсуда «50» в Озерске. С июня 1971 года до ухода на пенсию в июне 1982 года работал народным судьей Калининского районного народного суда Челябинска.
Человек с большой буквы
Чернышенко прошел через все ужасы войны, но не растерял своих человеческих качеств. После Победы он продолжил трудиться на благо Родины. Работу он успешно совмещал с занятиями по военно-патриотическому воспитанию молодежи, всегда с удовольствием встречался со школьниками, курсантами, помогал им словом и делом.
Чтобы помнили
Чернышов скончался 2 декабря 1997 года. В 2015 году по инициативе регионального отделения общероссийской общественной организации «Российское объединение судей» на фасаде Калининского районного суда Челябинска была открыта мемориальная доска, посвященная герою.
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