В Копейске, городе-спутнике Челябинска, на День Победы перекроют центральные улицы. Движение будет закрыто с 7 до 13 часов, сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области».
«В Копейске 9 мая с 7 до 13 часов будет закрыто движение по проспекту Победы от проспекта Славы до посёлка Советов. Изменятся маршруты автобусов 4, 26, 41, 123, 125, 128, 172», — уточнили в пресс-службе организации.
В связи с проведением праздничных мероприятий будут действовать временные изменения в схемах движения ряда автобусных маршрутов:
Маршрут №?4 (41): движение автобусов будет осуществляться по следующему пути — от Автовокзала по улице Сутягина, далее по проспекту Победы, через проезд от проспекта Победы до улицы Кожевникова, затем по улице Кожевникова, в сторону поселка Советов, с заездом в переулок Советов (у здания пожарно-спасательной части №?43), после чего обратно через поселок Советов и проспект Победы к Дворцу культуры им. Петрякова (Железнодорожный район).
Маршрут №?26: автобусы будут следовать аналогично предыдущему маршруту: от Автовокзала по улице Сутягина, проспекту Победы, далее через проезд к улице Кожевникова, по улице Кожевникова до поселка Советов, с остановкой в переулке Советов (ПСЧ №?43), далее через поселок Советов и проспект Победы до района Железнодорожный и Октябрьский.
Маршруты №?6 и №?11: в указанный промежуток времени движение по данным маршрутам осуществляться не будет.
Маршрут №?123: автобусы проследуют от Автовокзала по проспекту Победы, далее через проезд к улице Кожевникова, затем по улице Кожевникова в поселок Советов, с остановкой в переулке Советов (ПСЧ №?43), затем обратно через поселок Советов и проспект Победы, далее по Копейскому шоссе, проспекту Ленина, улице Свободы, улице Тимирязева, улице Сони Кривой, Свердловскому проспекту и вновь по проспекту Ленина до Парка Гагарина.
Маршрут №?125: автобусы будут курсировать следующим образом — от Автовокзала по проспекту Ленина, улице Калинина и проспекту Славы, далее через проезд от проспекта Победы до улицы Кожевникова, по улице Кожевникова до поселка Советов с остановкой в переулке Советов (ПСЧ №?43), затем обратно через поселок Советов, проспект Победы, Копейское шоссе, улицу Рождественского, проспект Ленина и улицу Свободы к Железнодорожному вокзалу.
Маршрут №?128: движение будет организовано по следующему пути — от Автовокзала по улице Сутягина и проспекту Победы, далее через проезд к улице Кожевникова, по улице Кожевникова в поселок Советов с остановкой в переулке Советов (ПСЧ №?43), затем обратно через поселок Советов и проспект Победы на Копейское шоссе, улицу Рождественского, проспект Ленина, улицу Свободы, улицу Труда, Северо-Крымскую улицу, улицу Братьев Кашириных до улицы Петра Столыпина.
Маршрут №?172: автобусы проследуют от Автовокзала по улице Сутягина и проспекту Победы, далее через проезд к улице Кожевникова, по улице Кожевникова в поселок Советов с остановкой в переулке Советов (ПСЧ №?43), затем обратно через поселок Советов и проспект Победы на Копейское шоссе и улицу Рождественского до ЧМК.
В Челябинске также изменят движение общественного транспорта на время праздничных мероприятий. Кроме того, будут перекрыты для движения ряд центральных и прилегающих улиц.
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