06 мая 2025

Челябинского экс-военного осудили за нападение на полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд назначил экс-военному 20-тысячный штраф
Суд назначил экс-военному 20-тысячный штраф Фото:

Челябинский гарнизонный военный суд осудил бывшего контрактника, напавшего на сотрудника ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, военный отделался 20-тысячным штрафом.

«Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Было установлено, что в июле 2024 года военный попался сотрудникам ДПС пьяным за рулем. Попытки уговорить его проследовать в служебный автомобиль не увенчались успехом. Тогда сотрудники применили физическую силу. Контрактник же вцепился в руку одному из инспекторов, применив таким образом к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский гарнизонный военный суд осудил бывшего контрактника, напавшего на сотрудника ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, военный отделался 20-тысячным штрафом. «Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Было установлено, что в июле 2024 года военный попался сотрудникам ДПС пьяным за рулем. Попытки уговорить его проследовать в служебный автомобиль не увенчались успехом. Тогда сотрудники применили физическую силу. Контрактник же вцепился в руку одному из инспекторов, применив таким образом к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...