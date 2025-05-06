Челябинского экс-военного осудили за нападение на полицейского

Челябинский гарнизонный военный суд осудил бывшего контрактника, напавшего на сотрудника ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, военный отделался 20-тысячным штрафом.
«Суд признал военнослужащего виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Было установлено, что в июле 2024 года военный попался сотрудникам ДПС пьяным за рулем. Попытки уговорить его проследовать в служебный автомобиль не увенчались успехом. Тогда сотрудники применили физическую силу. Контрактник же вцепился в руку одному из инспекторов, применив таким образом к нему насилие, не опасное для жизни и здоровья.
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