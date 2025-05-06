В Челябинской области появился рейтинг профессий, кому проще всего найти работу

В Челябинской области составили рейтинг из 15-ти профессий, кому проще остальных можно найти работу. Как пояснили URA.RU в пресс-службе сервиса HeadHunter, данные собрали по состоянию на апрель.
«Самыми дефицитными на рынке труда региона по итогам апреля остались врачи и дворники. На одно предложение о работе для них пришлось лишь 0,8 резюме потенциальных кандидатов. Это говорит об острой нехватке на рынке труда», — рассказали URA.RU в HeadHunter.
В списке дефицитных профессий оказались ветеринарные врачи (1,1 резюме на вакансию), повара, пекари и кондитеры (1,2 резюме). В число других профессий, давящих на рынок труда, оказались главные врачи, заведующие отделениями (по 1,4 резюме) и товароведы (1,5 резюме). Легко найти работу продавцам, кассирам, слесарям и представителям рабочих специальностей.
Уровень медианных зарплат врачей достиг 84,2 тысячи рублей при средней зарплате в регионе, по данным HeadHunter, в 61,6 тысячи рублей. Токари, фрезеровщики и шлифовщики могут рассчитывать на 159,9 тысячи рублей.
Зарплаты выше рынка работодатели были готовы платить инженерам пуско-наладочных работ (95 тысяч рублей), слесарям и сантехникам (80 тысяч), директорам магазинов (73,8 тысячи рублей), ветеринарным врачам и заведующим аптекой (по 70 тысяч рублей).
Заработки ниже среднего по рынку, несмотря на нехватку специалистов, предлагали дворникам (30 тысяч рублей), продавцам (всего по 42,9 тысячи), товароведам (50 тысяч), поварам, пекарям, кондитерам (51,4 тысячи рублей) и фармацевтам-провизорам (56,8 тысячи рублей).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!